Украина ввела санкции против двух тюменских компаний

Под санкции попали компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения Фото: Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на десять лет ввел санкции против тюменских компаний «Галактика Сибирь» и «Барс-СПО». Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

«ООО „Барс-СПО“, ООО „Галактика Сибирь“, Тюменская область, Тюмень. Срок применения санкций — десять лет», — говорится в документе. Согласно открытым источникам, компании занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

Введенные санкции предполагают блокировку активов организаций, полное прекращение торговых операций и перелетов по территории Украины. Также компании не смогут арендовать имущество в стране.

Ранее Украина уже вводила санкции против тюменских предприятий. Среди них оказался Электромеханический завод, который сотрудничает с Минобороны РФ.