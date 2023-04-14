14 апреля 2023
13 апреля 2023

Украина ввела санкции против двух тюменских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Под санкции попали компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский на десять лет ввел санкции против тюменских компаний «Галактика Сибирь» и «Барс-СПО». Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

«ООО „Барс-СПО“, ООО „Галактика Сибирь“, Тюменская область, Тюмень. Срок применения санкций — десять лет», — говорится в документе. Согласно открытым источникам, компании занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

Введенные санкции предполагают блокировку активов организаций, полное прекращение торговых операций и перелетов по территории Украины. Также компании не смогут арендовать имущество в стране.

Ранее Украина уже вводила санкции против тюменских предприятий. Среди них оказался Электромеханический завод, который сотрудничает с Минобороны РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский на десять лет ввел санкции против тюменских компаний «Галактика Сибирь» и «Барс-СПО». Указ опубликован на официальном сайте главы государства. «ООО „Барс-СПО“, ООО „Галактика Сибирь“, Тюменская область, Тюмень. Срок применения санкций — десять лет», — говорится в документе. Согласно открытым источникам, компании занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Введенные санкции предполагают блокировку активов организаций, полное прекращение торговых операций и перелетов по территории Украины. Также компании не смогут арендовать имущество в стране. Ранее Украина уже вводила санкции против тюменских предприятий. Среди них оказался Электромеханический завод, который сотрудничает с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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