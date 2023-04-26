Пригожин раскрыл сроки наступления Украины: главное к вечеру 26 апреля

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Контрнаступление ВСУ может начаться после того, как высохнет почва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 апреля.

  • Контрнаступление ВСУ может начаться после того, как на Украине 2 мая закончиться дождливая погода и подсохнет почва, заявил Пригожин. Одновременно с этим пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк рассказала, что украинская армия уже сейчас проводит активные наступательные действия.
  • В Россию 26 апреля после обмена пленными с Украиной вернулось 40 российских военнослужащих. В скором времени они будут доставлены в Москву, где пройдут реабилитацию.
  • Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» окружили силы ВСУ в Бахмуте (Артемовске). По его словам, российские военнослужащие далеки от того, чтобы взять украинскую армию в окружение, так как на западе города еще открыты пути, по которым ВСУ могут перебрасывать свежие резервы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого нашли точки соприкосновения по вопросу достижения мира с Россией. Лидер Китая пообещал Зеленскому сохранить свое стремление к прекращению огня на Украине.
  • Следственный комитет России запустит расследование по поводу убийства французскими наемниками российских военнопленных. Военнослужащие были расстреляны в упор.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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