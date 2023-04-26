СК займется делом о казни российских солдат французскими наемниками

Следственный комитет России займется делом о преступлении французских наемников, расстрелявших российских военнопленных в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных». — говорится в сообщении telegram-канала СК. Там же уточняется, что наемники участвовали в рядах украинского полка «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ).
По информации ведомства, один из солдат опубликовал фото казни троих российских военных. Их расстреляли в упор, отмечают следователи.
Ранее во Франции задержали вышеупомянутых наемников, передает RT. У них были обнаружены автоматы и оптические прицелы к ним. Им предъявлено обвинение в незаконной перевозке оружия.
Следственный комитет России займется делом о преступлении французских наемников, расстрелявших российских военнопленных в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных». — говорится в сообщении telegram-канала СК. Там же уточняется, что наемники участвовали в рядах украинского полка «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ). По информации ведомства, один из солдат опубликовал фото казни троих российских военных. Их расстреляли в упор, отмечают следователи. Ранее во Франции задержали вышеупомянутых наемников, передает RT. У них были обнаружены автоматы и оптические прицелы к ним. Им предъявлено обвинение в незаконной перевозке оружия.