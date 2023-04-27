27 апреля 2023

Бывшего главу курганского отдела полиции, судимого за взятки, выпустили на свободу

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Бывший начальник курганского отдела полиции вышел на волю Фото:

Экс-начальника отдела полиции «Далматовский» (Курганская область) Андрея Кашина, которого обвиняли в получении взяток, выпустили из мест лишения свободы по решению суда. Об этом сообщается на сайте Седьмого кассационного суда.

«Приговор <…> в отношении Кашина Андрея Александровича отменить. <…> Кашина А.А. из места лишения свободы освободить», — говорится в судебном документе. Дело передали на новое рассмотрение.

Бывший начальник далматовской полиции был подсудимым на двух процессах по обвинению в получении взяток и покровительстве. Его признали виновным и приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.

Защитники Кашина подали кассацию. В суде было установлено, что обвинительный приговор в далматовском суде был вынесен судьей, которая уже высказывала свое мнение по данному делу. Приговор отправили в первую инстанцию на пересмотр в ином составе суда. «Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кашина А.А. была избрана приговором, то в связи с его отменой также подлежит отмене, а Кашин А.А. — освобождению из места лишения свободы», — говорится в решении.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего начальника отдела полиции будут в третий раз судить за взятки. Дело Кашина поступило в Далматовский районный суд в начале апреля.

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Экс-начальника отдела полиции «Далматовский» (Курганская область) Андрея Кашина, которого обвиняли в получении взяток, выпустили из мест лишения свободы по решению суда. Об этом сообщается на сайте Седьмого кассационного суда. «Приговор <…> в отношении Кашина Андрея Александровича отменить. <…> Кашина А.А. из места лишения свободы освободить», — говорится в судебном документе. Дело передали на новое рассмотрение. Бывший начальник далматовской полиции был подсудимым на двух процессах по обвинению в получении взяток и покровительстве. Его признали виновным и приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. Защитники Кашина подали кассацию. В суде было установлено, что обвинительный приговор в далматовском суде был вынесен судьей, которая уже высказывала свое мнение по данному делу. Приговор отправили в первую инстанцию на пересмотр в ином составе суда. «Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кашина А.А. была избрана приговором, то в связи с его отменой также подлежит отмене, а Кашин А.А. — освобождению из места лишения свободы», — говорится в решении. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего начальника отдела полиции будут в третий раз судить за взятки. Дело Кашина поступило в Далматовский районный суд в начале апреля.
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