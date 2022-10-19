Бывшему начальнику курганского отдела полиции смягчили приговор по делу о взятке

В курганском суде пересмотрели приговор за взяточничество бывшему полицейскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд, рассмотрев апелляцию экс-начальника далматовского отдела полиции Андрея Кашина на приговор по коррупционному делу о взятке, изменил наказание бывшему силовику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского областного суда.

«Изменить наказание Кашину на 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в областном суде. Также бывшему начальнику отдела полиции запрещено занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Экс-начальника далматовского отдела полиции признали виновным в коррупции в июле текущего года после повторного рассмотрения уголовного дела о получении взятки. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Впервые бывшим полицейским заинтересовались следственные органы в 2020 году. Кашина обвиняли в получении стройматериалов на ремонт своего дома, а также покровительству незаконной деятельности местного предпринимателя. В 2021 году Кашина уже признавали виновным, но затем областной суд отменил приговор и направил дело на пересмотр. При повторной апелляции в курганском областном суде исключили из приговора обвинение по одной из статей, сократив в итоге пребывание за решеткой на два месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего начальника курганского ОМДВ судили за получение взятки во второй раз. Размер полученных экс-силовиком средств составил 105 993 рубля.