Бывшего начальника курганского отдела полиции будут судить за взятки в третий раз

Экс-начальника курганского отдела полиции Андрея Кашина ждет суд за взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело экс-начальника МО МВД «Далматовский» (Курганская область) Андрея Кашина по обвинению во взяточничестве рассмотрят в третий раз. Информация появилась в картотеке суда.

«Уголовные дела — первая инстанция. Кашин Андрей Александрович. Перечень статей — ст. 290 ч.2; ст. 290 ч.3 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере; за бездействие)», — сообщается в материалах дела. Дело поступило в Далматовский районный суд в начале апреля.

Это третье рассмотрение дела по обвинению в коррупции бывшего начальника районного отдела полиции. Мужчину задержали в 2020 году по подозрению в получении взяток и покровительстве местному предпринимателю.

Первый обвинительный приговор был отменен апелляционной инстанцией и направлен на пересмотр. Второй раз экс-силовика осудили в июле 2022 года. Ему вынесли наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое затем сократили до трех лет 10 месяцев.

В конце марта текущего года Седьмой кассационный суд рассмотрел жалобу бывшего силовика. Обвинительный приговор был отменен. Дело направили на новый пересмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальника далматовского отдела полиции ждет новый суд. В ответ он подал жалобу на приговор в вышестоящую инстанцию.