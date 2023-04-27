Жителям ЯНАО назвали дешевое направление для путешествий на поезде

Туту.ру: самым дешевым железнодорожным направлением среди востребованных из ЯНАО стал Сургут

Самым востребованным направлением у ямальцев стала Тюмень, дешевым — Сургут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Среди топа железнодорожных направлений из Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) в мае и июне дешевле всего ямальцам обойдется поездка в Сургут. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру, самым популярным стало путешествие в Тюмень.

«Из Нового Уренгоя и Ноябрьска больше всего билетов оформляют в Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Сургут и Челябинск. Тюмень выбирает 28% пассажиров из обоих городов. Дешевле всего уехать в Сургут: средний чек поездки в одну сторону из Нового Уренгоя — 2234 рубля (7,4% пассажиров), из Ноябрьска — 1288 рублей (8,3% пассажиров)», — уточнили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за май и июнь 2023 года.

Из Ноябрьска самым дорогим из вышеперечисленных является путешествие в Уфу, билет в одну сторону обойдется в 4167 рублей (10,4% пассажиров). За поездку в Екатеринбург ноябрянам придется отдать 3656 рублей (7,5% пассажиров), в Челябинск — 3631 рубль (5,9%).

«Средний чек за железнодорожный билет из Нового Уренгоя на май и июнь составляет 4735 рублей в одну сторону, из Ноябрьска — 3 680 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики сервиса. В Уфу забронировали билеты 7,8% жителей газовой столицы (поездка обойдется в 4895 рублей), в Челябинск — 6,4% пассажиров из Нового Уренгоя (4778 рублей), в Екатеринбург — 5,1% (4763 рубля).

Ранее сообщалось, что жители Надыма просят власти субсидировать новые направления, чтобы запустить прямые рейсы в Самару и Казань. Две авиакомпании при условии субсидирования от ЯНАО будут готовы организовать эти рейсы.