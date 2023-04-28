28 апреля 2023

В ЯНАО запустили чат-бот для сбора жалоб на уборку снега. Скрин

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Жители Салехарда могут сообщить о коммунальных проблемах в чат (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора обращений жителей на уборку снега и расчистку дворов. Об этом рассказал мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Для вашего удобства запускаем общегородской чат, куда можно отправить заявку по вопросам: очистки придомовой территории или кровли от снега, вывоза снежных валов и расчистки проездов. Профильные службы отработают обращение», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Титовский отметил, что представители коммунальных предприятий оперативно отрабатывают поступающие заявки. «За последние два дня собрано и вывезено более 2,5 тысяч кубических метров снега», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Салехарде комиссия управления ЖКХ провела рейд по оценке состояния придомовых территорий. Нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены.

Обращения от жителей принимаются в чат-боте
Обращения от жителей принимаются в чат-боте

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В Салехарде (ЯНАО) запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора обращений жителей на уборку снега и расчистку дворов. Об этом рассказал мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Для вашего удобства запускаем общегородской чат, куда можно отправить заявку по вопросам: очистки придомовой территории или кровли от снега, вывоза снежных валов и расчистки проездов. Профильные службы отработают обращение», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Титовский отметил, что представители коммунальных предприятий оперативно отрабатывают поступающие заявки. «За последние два дня собрано и вывезено более 2,5 тысяч кубических метров снега», — уточнил он. Ранее сообщалось, что в Салехарде комиссия управления ЖКХ провела рейд по оценке состояния придомовых территорий. Нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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