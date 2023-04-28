В ЯНАО запустили чат-бот для сбора жалоб на уборку снега. Скрин

29 апреля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда могут сообщить о коммунальных проблемах в чат (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора обращений жителей на уборку снега и расчистку дворов. Об этом рассказал мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Для вашего удобства запускаем общегородской чат, куда можно отправить заявку по вопросам: очистки придомовой территории или кровли от снега, вывоза снежных валов и расчистки проездов. Профильные службы отработают обращение», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Титовский отметил, что представители коммунальных предприятий оперативно отрабатывают поступающие заявки. «За последние два дня собрано и вывезено более 2,5 тысяч кубических метров снега», — уточнил он. Ранее сообщалось, что в Салехарде комиссия управления ЖКХ провела рейд по оценке состояния придомовых территорий. Нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены. Обращения от жителей принимаются в чат-боте Telegram-бот GKH_Salekhard_bot

В Салехарде (ЯНАО) запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора обращений жителей на уборку снега и расчистку дворов. Об этом рассказал мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Для вашего удобства запускаем общегородской чат, куда можно отправить заявку по вопросам: очистки придомовой территории или кровли от снега, вывоза снежных валов и расчистки проездов. Профильные службы отработают обращение», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Титовский отметил, что представители коммунальных предприятий оперативно отрабатывают поступающие заявки. «За последние два дня собрано и вывезено более 2,5 тысяч кубических метров снега», — уточнил он. Ранее сообщалось, что в Салехарде комиссия управления ЖКХ провела рейд по оценке состояния придомовых территорий. Нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены.