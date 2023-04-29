Начальник МЧС России по Тюменской области поздравил коллег с профессиональным праздником

30 апреля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Артур Хачатрян выразил огромную благодарность ветеранам пожарной охраны, которые служат примером для нынешнего поколения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян поздравил коллег и ветеранов с Днем пожарной охраны России. Его слова передала пресс-служба МЧС по региону. «В этом году 30 апреля пожарной охране России исполняется 374 года! Поздравляю вас с профессиональным праздником и искренне благодарю за самоотверженную службу и преданность профессии! Борьба с огненной стихией — дело cмелых и мужественных людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей», — заявил Артур Хачатрян. Искреннюю признательность он выразил и ветеранам службы огнеборцев, чей неоценимый и богатый опыт вечно будет служить примером, источником профессионального мастерства для нынешнего поколения пожарных. Также начальник МЧС вспомнил коллег, погибших при исполнении служебного долга, которые ценой собственной сумели сохранить жизни других людей.

Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян поздравил коллег и ветеранов с Днем пожарной охраны России. Его слова передала пресс-служба МЧС по региону. «В этом году 30 апреля пожарной охране России исполняется 374 года! Поздравляю вас с профессиональным праздником и искренне благодарю за самоотверженную службу и преданность профессии! Борьба с огненной стихией — дело cмелых и мужественных людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей», — заявил Артур Хачатрян. Искреннюю признательность он выразил и ветеранам службы огнеборцев, чей неоценимый и богатый опыт вечно будет служить примером, источником профессионального мастерства для нынешнего поколения пожарных. Также начальник МЧС вспомнил коллег, погибших при исполнении служебного долга, которые ценой собственной сумели сохранить жизни других людей.