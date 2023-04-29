В Тюмени в ДТП на Салаирском тракте разбился мотоциклист

ГИБДД Тюменской области пока не прокомментировало ситуацию
В Тюмени на Салаирском тракте 30 апреля разбился мотоциклист. Об этом журналистам сообщают очевидцы.
«На месте аварии образовалась большая пробка — от улицы Пограничников до пересечения с трассой Р-404», — передает слова очевидцев «Наш город». Обстоятельства аварии выясняются.
Корреспондент URA.RU направило запрос в ГИБДД. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
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