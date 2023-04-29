29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Тюмени в ДТП на Салаирском тракте разбился мотоциклист

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
ГИБДД Тюменской области пока не прокомментировало ситуацию Фото:

В Тюмени на Салаирском тракте 30 апреля разбился мотоциклист. Об этом журналистам сообщают очевидцы.

«На месте аварии образовалась большая пробка — от улицы Пограничников до пересечения с трассой Р-404», — передает слова очевидцев «Наш город». Обстоятельства аварии выясняются.

Корреспондент URA.RU направило запрос в ГИБДД. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

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В Тюмени на Салаирском тракте 30 апреля разбился мотоциклист. Об этом журналистам сообщают очевидцы. «На месте аварии образовалась большая пробка — от улицы Пограничников до пересечения с трассой Р-404», — передает слова очевидцев «Наш город». Обстоятельства аварии выясняются. Корреспондент URA.RU направило запрос в ГИБДД. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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