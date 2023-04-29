В Тюмени в ДТП на Салаирском тракте разбился мотоциклист

30 апреля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

ГИБДД Тюменской области пока не прокомментировало ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на Салаирском тракте 30 апреля разбился мотоциклист. Об этом журналистам сообщают очевидцы. «На месте аварии образовалась большая пробка — от улицы Пограничников до пересечения с трассой Р-404», — передает слова очевидцев «Наш город». Обстоятельства аварии выясняются. Корреспондент URA.RU направило запрос в ГИБДД. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

В Тюмени на Салаирском тракте 30 апреля разбился мотоциклист. Об этом журналистам сообщают очевидцы. «На месте аварии образовалась большая пробка — от улицы Пограничников до пересечения с трассой Р-404», — передает слова очевидцев «Наш город». Обстоятельства аварии выясняются. Корреспондент URA.RU направило запрос в ГИБДД. На момент публикации новости ответ на него не был получен.