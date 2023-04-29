Мобилизованный блогер из ЯНАО рассказал, где лечился после ранения

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко рассказал о том, что после ранения был эвакуирован в Белгород. Он также лежал в больнице в Твери.
«Оказался в эвакуации, летел на вертолете в Белгород. Врачи работают на износ, волонтеры помогают. Потом Тверь и моя палата номер два», — написал Малайко в своем telegram-канале.
Он также поблагодарил подписчиков за поддержку. «Фортуна ходит рядом и помогает (только разок моргнула)», — отметил блогер.
Ранее сообщалось, что Малайко попал в госпиталь с ожогами. Рассказывая о травмах, он также поздравил подписчиков с Пасхой.
О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил осенью прошлого года. В период с 21 сентября по 28 октября в общей сложности на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов.
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