29 апреля 2023
28 апреля 2023

Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и попытались ее шантажировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Хакеры пытались получить 25 тысяч долларов с Водонаевой Фото:

Известный блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева потеряла доступ к своему telegram-аккаунте в результате хакерской атаки. Некоторое время мошенники пытались ее шантажировать, о чем инфлюенсер рассказала в своих соцсетях.

«Мой телеграм взломан, поэтому сносите со мной все личные переписки», — кратко написала Водонаева в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). Телеведущая также опубликовала сообщение хакеров с требованиями к ней. Так, Водонаева не должна была нигде рассказывать о взломе аккаунта и отдать 25000 долларов за его выкуп. В ином случае они обещали опубликовать в сети всю информацию, которую им удалось получить.

После этого блогеру удалось вернуть себе доступ к аккаунту. «Если хоть один *** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU) на этом свете думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается», — подытожила Водонаева.

Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева попала в скандал, связанный с рекламой мошенников. Как утверждалось, в результате инцидента пострадало не менее 150 человек, однако сама блогер заявила, что не имеет никакого отношения к этому.

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Известный блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева потеряла доступ к своему telegram-аккаунте в результате хакерской атаки. Некоторое время мошенники пытались ее шантажировать, о чем инфлюенсер рассказала в своих соцсетях. «Мой телеграм взломан, поэтому сносите со мной все личные переписки», — кратко написала Водонаева в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). Телеведущая также опубликовала сообщение хакеров с требованиями к ней. Так, Водонаева не должна была нигде рассказывать о взломе аккаунта и отдать 25000 долларов за его выкуп. В ином случае они обещали опубликовать в сети всю информацию, которую им удалось получить. После этого блогеру удалось вернуть себе доступ к аккаунту. «Если хоть один *** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU) на этом свете думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается», — подытожила Водонаева. Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева попала в скандал, связанный с рекламой мошенников. Как утверждалось, в результате инцидента пострадало не менее 150 человек, однако сама блогер заявила, что не имеет никакого отношения к этому.
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