Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и попытались ее шантажировать

30 апреля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Хакеры пытались получить 25 тысяч долларов с Водонаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева потеряла доступ к своему telegram-аккаунте в результате хакерской атаки. Некоторое время мошенники пытались ее шантажировать, о чем инфлюенсер рассказала в своих соцсетях. «Мой телеграм взломан, поэтому сносите со мной все личные переписки», — кратко написала Водонаева в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). Телеведущая также опубликовала сообщение хакеров с требованиями к ней. Так, Водонаева не должна была нигде рассказывать о взломе аккаунта и отдать 25000 долларов за его выкуп. В ином случае они обещали опубликовать в сети всю информацию, которую им удалось получить. После этого блогеру удалось вернуть себе доступ к аккаунту. «Если хоть один *** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU) на этом свете думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается», — подытожила Водонаева. Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева попала в скандал, связанный с рекламой мошенников. Как утверждалось, в результате инцидента пострадало не менее 150 человек, однако сама блогер заявила, что не имеет никакого отношения к этому.

Известный блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева потеряла доступ к своему telegram-аккаунте в результате хакерской атаки. Некоторое время мошенники пытались ее шантажировать, о чем инфлюенсер рассказала в своих соцсетях. «Мой телеграм взломан, поэтому сносите со мной все личные переписки», — кратко написала Водонаева в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). Телеведущая также опубликовала сообщение хакеров с требованиями к ней. Так, Водонаева не должна была нигде рассказывать о взломе аккаунта и отдать 25000 долларов за его выкуп. В ином случае они обещали опубликовать в сети всю информацию, которую им удалось получить. После этого блогеру удалось вернуть себе доступ к аккаунту. «Если хоть один *** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU) на этом свете думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается», — подытожила Водонаева. Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева попала в скандал, связанный с рекламой мошенников. Как утверждалось, в результате инцидента пострадало не менее 150 человек, однако сама блогер заявила, что не имеет никакого отношения к этому.