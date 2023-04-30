Курганским отделочникам заплатят до 130 тысяч рублей на строящемся иркутском заводе

Отделочникам из Курганской области обещают платить от 100 до 130 тысяч рублей за работу на территории строящегося полимерного завода в Иркутской области. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito.
«Требуются мастера отделочных работ для строительства вахтового городка на территории строящегося полимерного завода в городе Усть-Кут Иркутской области. Зарплата: 100 000—130 000 рублей. Проезд, проживание и питание оплачивает работодатель», — указано в сообщении.
Ранее курганских сварщиков звали на работу по возведению мостовых конструкций в Сызрань (Казань). Работодатель обещал гарантированные выплаты, превышающие 80 тысяч рублей.
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