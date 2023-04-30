30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жители Курганской области обсуждают выпавший в последний день апреля снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
В Курганской области снег выпал в конце апреля Фото:

Свидетелями снегопада, который пошел 30 апреля, стали жители сразу нескольких районов Курганской области. Очевидцы поделились своими впечатлениями, а также фотографиями и видеороликами в соцсети.

«Утром все растает», — прокомментировал увиденное Алексей Морозов в группе «Курган | ЧП и ДТП | Сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Хоть какая-то помощь пожарным и защита от новых первомайских возгораний», — ответила Любовь Предеина. «А на Введенском идет дождь!» — пожаловалась подписчица группы «О, Курган» с ником Людмила Людмила. «Зима пришла», — коротко резюмировала Венера Егорова в группе «Топчик 45 Курган». Также на фоне снегопада свое первомайское поздравление записал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что на севере Курганской области, на границе с Тюменской областью выпал снег. Машины двигались по трассе медленно из-за наста на дороге.

Под снег вместе с курганцами попали их питомцы
Под снег вместе с курганцами попали их питомцы
Фото:
Трасса стала скользкой от выпавшего снега
Трасса стала скользкой от выпавшего снега
Фото:
Снег выпал в регионе в конце апреля
Снег выпал в регионе в конце апреля
Фото:

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Свидетелями снегопада, который пошел 30 апреля, стали жители сразу нескольких районов Курганской области. Очевидцы поделились своими впечатлениями, а также фотографиями и видеороликами в соцсети. «Утром все растает», — прокомментировал увиденное Алексей Морозов в группе «Курган | ЧП и ДТП | Сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Хоть какая-то помощь пожарным и защита от новых первомайских возгораний», — ответила Любовь Предеина. «А на Введенском идет дождь!» — пожаловалась подписчица группы «О, Курган» с ником Людмила Людмила. «Зима пришла», — коротко резюмировала Венера Егорова в группе «Топчик 45 Курган». Также на фоне снегопада свое первомайское поздравление записал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что на севере Курганской области, на границе с Тюменской областью выпал снег. Машины двигались по трассе медленно из-за наста на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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