В Курганской области снег выпал в конце апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свидетелями снегопада, который пошел 30 апреля, стали жители сразу нескольких районов Курганской области. Очевидцы поделились своими впечатлениями, а также фотографиями и видеороликами в соцсети.

«Утром все растает», — прокомментировал увиденное Алексей Морозов в группе «Курган | ЧП и ДТП | Сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Хоть какая-то помощь пожарным и защита от новых первомайских возгораний», — ответила Любовь Предеина. «А на Введенском идет дождь!» — пожаловалась подписчица группы «О, Курган» с ником Людмила Людмила. «Зима пришла», — коротко резюмировала Венера Егорова в группе «Топчик 45 Курган». Также на фоне снегопада свое первомайское поздравление записал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что на севере Курганской области, на границе с Тюменской областью выпал снег. Машины двигались по трассе медленно из-за наста на дороге.

Под снег вместе с курганцами попали их питомцы Фото: VK «ИС Белозерское»

Трасса стала скользкой от выпавшего снега Фото: telegram-канал «Курганистан»