На севере Курганской области выпал снег. Видео

30 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Снег в Курганской области выпал 30 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На севере Курганской области, на границе с Тюменской областью выпал снег. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Едем из Тюмени, видим, что снег идет. Дорога ужасная, очень скользкая. Снег шел приблизительно до села Белозерское. Дальше уже не такой наст на трассе. Машины едут медленно, со скоростью 60 километров в час», — пояснил корреспондент агентства. Ранее синоптики прогнозировали резкие перемены в погоде на майские праздники в Курганской области. Сообщалось, что до 3 мая температура будет постепенно расти, а потом пойдет на спад.

На севере Курганской области, на границе с Тюменской областью выпал снег. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Едем из Тюмени, видим, что снег идет. Дорога ужасная, очень скользкая. Снег шел приблизительно до села Белозерское. Дальше уже не такой наст на трассе. Машины едут медленно, со скоростью 60 километров в час», — пояснил корреспондент агентства. Ранее синоптики прогнозировали резкие перемены в погоде на майские праздники в Курганской области. Сообщалось, что до 3 мая температура будет постепенно расти, а потом пойдет на спад.