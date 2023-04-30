В Тюменской области женщина во время ссоры зарезала своего мужа

01 мая 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Обвинение по делу было направленно в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменской области) 34-летняя женщина во время пьяной ссоры убила своего мужа ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. «В Ишиме днем 17 февраля этого года женщина выпивала в своей квартире алкоголь с 38-летним мужем. Из-за опьянения между ними произошла ссора в результате незначительного повода. Во время конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им не меньше четырех ударов в грудную клетку супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. Женщине было выбрано наказание в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ишиме (Тюменской области) 34-летняя женщина во время пьяной ссоры убила своего мужа ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. «В Ишиме днем 17 февраля этого года женщина выпивала в своей квартире алкоголь с 38-летним мужем. Из-за опьянения между ними произошла ссора в результате незначительного повода. Во время конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им не меньше четырех ударов в грудную клетку супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. Женщине было выбрано наказание в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.