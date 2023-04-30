30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Тюменской области женщина во время ссоры зарезала своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвинение по делу было направленно в суд Фото:

В Ишиме (Тюменской области) 34-летняя женщина во время пьяной ссоры убила своего мужа ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

«В Ишиме днем 17 февраля этого года женщина выпивала в своей квартире алкоголь с 38-летним мужем. Из-за опьянения между ними произошла ссора в результате незначительного повода. Во время конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им не меньше четырех ударов в грудную клетку супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Женщине было выбрано наказание в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Ишиме (Тюменской области) 34-летняя женщина во время пьяной ссоры убила своего мужа ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. «В Ишиме днем 17 февраля этого года женщина выпивала в своей квартире алкоголь с 38-летним мужем. Из-за опьянения между ними произошла ссора в результате незначительного повода. Во время конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им не меньше четырех ударов в грудную клетку супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. Женщине было выбрано наказание в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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