В Тюменской области женщина во время ссоры зарезала своего мужа

В Ишиме (Тюменской области) 34-летняя женщина во время пьяной ссоры убила своего мужа ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
«В Ишиме днем 17 февраля этого года женщина выпивала в своей квартире алкоголь с 38-летним мужем. Из-за опьянения между ними произошла ссора в результате незначительного повода. Во время конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им не меньше четырех ударов в грудную клетку супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
Женщине было выбрано наказание в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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