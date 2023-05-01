Тюменец за копейки выставил на продажу «царское серебро», доставшееся ему от деда

02 мая 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Тюменец оценивает свою коллекцию в граммах и просит за каждый — сто рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени распродает коллекцию столового серебра 1900-х годов. Предметы достались ему от деда. Среди лотов, по словам продавца, личная ложка императора. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито». «Царское серебро, 84 проба. Ложки до 1917 года. Распродаю дедушкино серебро. Одна личная императорская ложка продана, вторая осталась», — говорится в сообщении. К своему объявлению продавец приложил фото изделий. В коллекцию входят столовые и чайные ложки, а также вилки. Крупным планом тюменец запечатлел клейма мастеров, изготовивших предметы. В объявлении также указано, что ранее в коллекции было представлено яйцо Фаберже, но оно продано, как и еще одна ложка, принадлежавшая, со слов продавца, императору. Конкретную цену за свою коллекцию тюменец не называет. Символическая цена в 100 рублей указана за 1 грамм. По словам продавца, коллекция датируется началом 1900-х годов «Авито»

Житель Тюмени распродает коллекцию столового серебра 1900-х годов. Предметы достались ему от деда. Среди лотов, по словам продавца, личная ложка императора. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито». «Царское серебро, 84 проба. Ложки до 1917 года. Распродаю дедушкино серебро. Одна личная императорская ложка продана, вторая осталась», — говорится в сообщении. К своему объявлению продавец приложил фото изделий. В коллекцию входят столовые и чайные ложки, а также вилки. Крупным планом тюменец запечатлел клейма мастеров, изготовивших предметы. В объявлении также указано, что ранее в коллекции было представлено яйцо Фаберже, но оно продано, как и еще одна ложка, принадлежавшая, со слов продавца, императору. Конкретную цену за свою коллекцию тюменец не называет. Символическая цена в 100 рублей указана за 1 грамм.