Пьяная тюменка убила сожительницу сына из-за личной неприязни

02 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области пьяная женщина убила сожительницу своего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Из материалов дела следует, что летом 2022 года Жидкова, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире многоквартирного дома одного из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила ножом сожительницу своего сына, в результате чего последняя скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что тюменка свою вину признала. Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу дочерей погибшей взыскали компенсации в размере 500 тысяч рублей каждой.

В Тюменской области пьяная женщина убила сожительницу своего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Из материалов дела следует, что летом 2022 года Жидкова, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире многоквартирного дома одного из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила ножом сожительницу своего сына, в результате чего последняя скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что тюменка свою вину признала. Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу дочерей погибшей взыскали компенсации в размере 500 тысяч рублей каждой.