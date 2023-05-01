01 мая 2023
30 апреля 2023

Пьяная тюменка убила сожительницу сына из-за личной неприязни

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Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве Фото:

В Тюменской области пьяная женщина убила сожительницу своего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Из материалов дела следует, что летом 2022 года Жидкова, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире многоквартирного дома одного из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила ножом сожительницу своего сына, в результате чего последняя скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что тюменка свою вину признала.

Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу дочерей погибшей взыскали компенсации в размере 500 тысяч рублей каждой.

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В Тюменской области пьяная женщина убила сожительницу своего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Из материалов дела следует, что летом 2022 года Жидкова, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире многоквартирного дома одного из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила ножом сожительницу своего сына, в результате чего последняя скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что тюменка свою вину признала. Тюменский районный суд признал тюменку виновной в убийстве. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу дочерей погибшей взыскали компенсации в размере 500 тысяч рублей каждой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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