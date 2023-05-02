02 мая 2023

В сотнях домов Кургана в мае отключат горячую воду. Карта

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Горячую воду начнут отключать 10 мая Фото:

В более 700 домах Кургана в мае отключат горячую воду. Карта с домами, которых первыми затронут отключения, и их список размещены на сайте Курганской генерирующей компании.

«С 10 мая все подразделения КГК начинают подготовку к следующему отопительному сезону. На источниках тепла начнется ревизия и ремонт оборудования. График летних ремонтов на сетях согласован с администрацией города», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В мае отключения горячей воды затронут следующие участки:

  • с 10 мая по 1 июня микрорайоны Заозерного и Рябково (329 домов);
  • с 10 мая по 1 августа большую часть поселка Северный (54 дома);
  • с 10 мая по 15 июля — участки в центре от улиц Кирова и Гоголя до Станционной, также районы Некрасова и Копай (302 дома);
  • с 15 мая до 1 сентября из-за капитального ремонта на ул. Максима Горького подачу горячей воды приостановят в 135 домах, расположенных от ул. Савельева до района КСМ.

Отключение горячей воды в июне затронет более 500 домов. В компании отметили, что качественная летняя ремонтная кампания является основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение зимой. Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане завершили 26 апреля.

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В более 700 домах Кургана в мае отключат горячую воду. Карта с домами, которых первыми затронут отключения, и их список размещены на сайте Курганской генерирующей компании. «С 10 мая все подразделения КГК начинают подготовку к следующему отопительному сезону. На источниках тепла начнется ревизия и ремонт оборудования. График летних ремонтов на сетях согласован с администрацией города», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В мае отключения горячей воды затронут следующие участки: Отключение горячей воды в июне затронет более 500 домов. В компании отметили, что качественная летняя ремонтная кампания является основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение зимой. Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане завершили 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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