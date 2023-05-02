ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат за месяц: главное к вечеру 2 мая

Российские солдаты успешно уничтожают украинских солдат и вражескую технику, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина за апрель потеряла более 15 тысяч солдат. Данная статистика следует из брифинга Минобороны РФ. В Кремле подчеркивали, что необходимо ориентироваться на цифры, которые предоставляет военное ведомство. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 мая.
- Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Помимо этого, российские солдаты уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников и 430 украинских танков.
- В Кремле опровергли информацию о том, что Россия потеряла 100 тысяч человек с начала СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что ориентироваться следует на те цифры, которые предоставляет Минобороны РФ. Они достоверные, отметил он.
- Украина опровергла сообщения о ликвидации солдатами ЧВК «Вагнер» командующего теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюры. До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предполагал, что солдаты могли его уничтожить артиллерийским залпом.
- Киев получит американские истребители F-16 в зависимости от того, как пройдет предстоящее контрнаступление ВСУ. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, получение истребителей — это вопрос времени.
- Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий категорию граждан, которые смогут получить выплаты от государства. Если законопроект одобрят, выплаты за погибшего участника спецоперации смогут получить его братья и сестры, а также бабушка с дедушкой.
- ВС РФ за сутки сбили два украинских истребителя МИГ-29 и один СУ-2. Техника была сбита в районе Донецкой народной республики (ДНР), а также Херсонской области, передает Пятый канал.
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