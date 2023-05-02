ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат за месяц: главное к вечеру 2 мая

02 мая 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Российские солдаты успешно уничтожают украинских солдат и вражескую технику, уточнили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина за апрель потеряла более 15 тысяч солдат. Данная статистика следует из брифинга Минобороны РФ. В Кремле подчеркивали, что необходимо ориентироваться на цифры, которые предоставляет военное ведомство. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 мая. Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Помимо этого, российские солдаты уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников и 430 украинских танков.

В Кремле опровергли информацию о том, что Россия потеряла 100 тысяч человек с начала СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что ориентироваться следует на те цифры, которые предоставляет Минобороны РФ. Они достоверные, отметил он.

Украина опровергла сообщения о ликвидации солдатами ЧВК «Вагнер» командующего теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюры. До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предполагал, что солдаты могли его уничтожить артиллерийским залпом.

Киев получит американские истребители F-16 в зависимости от того, как пройдет предстоящее контрнаступление ВСУ. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, получение истребителей — это вопрос времени.

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий категорию граждан, которые смогут получить выплаты от государства. Если законопроект одобрят, выплаты за погибшего участника спецоперации смогут получить его братья и сестры, а также бабушка с дедушкой.

ВС РФ за сутки сбили два украинских истребителя МИГ-29 и один СУ-2. Техника была сбита в районе Донецкой народной республики (ДНР), а также Херсонской области, передает Пятый канал.

Украина за апрель потеряла более 15 тысяч солдат. Данная статистика следует из брифинга Минобороны РФ. В Кремле подчеркивали, что необходимо ориентироваться на цифры, которые предоставляет военное ведомство. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 мая.