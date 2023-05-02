Украина опровергла слова Пригожина о ликвидации главы теробороны

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ВСУ опровергли слухи о гибели Игоря Танцюры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина опровергла сообщения о ликвидации солдатами ЧВК «Вагнер» командующего теробороны ВСУ Игоря Танцюры.

«Мы официально опровергаем это утверждение [о гибели Игоря Танцюры]. Все живы и здоровы», — сообщил спикер командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский. Его слова приводятся на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил о том, что предположительно в ходе артиллерийского обстрела мог погибнуть Игорь Танцюра. Тем не менее он подчеркивал, что информация окончательно не подтверждалась.

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Украина опровергла сообщения о ликвидации солдатами ЧВК «Вагнер» командующего теробороны ВСУ Игоря Танцюры. «Мы официально опровергаем это утверждение [о гибели Игоря Танцюры]. Все живы и здоровы», — сообщил спикер командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский. Его слова приводятся на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил о том, что предположительно в ходе артиллерийского обстрела мог погибнуть Игорь Танцюра. Тем не менее он подчеркивал, что информация окончательно не подтверждалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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