Украина опровергла слова Пригожина о ликвидации главы теробороны

Украина опровергла сообщения о ликвидации солдатами ЧВК «Вагнер» командующего теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
«Мы официально опровергаем это утверждение [о гибели Игоря Танцюры]. Все живы и здоровы», — сообщил спикер командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский. Его слова приводятся на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил о том, что предположительно в ходе артиллерийского обстрела мог погибнуть Игорь Танцюра. Тем не менее он подчеркивал, что информация окончательно не подтверждалась.
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