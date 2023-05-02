Пригожин заявил о ликвидации командующего теробороны ВСУ

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Предположительно, уничтожен Игорь Танцюра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы предположительно уничтожили командующего силами террористической обороны ВСУ Игоря Танцюра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Уничтожен бронеавтомобиль, в котором предположительно находился командующий силами теробороны ВСУ Танцюра», — заявил Евгений Пригожин. Его слова передает его пресс-служба. Он подчеркнул, что Танцюра направлялся в Бахмут (Артемовск) и был уничтожен артиллерийскими снарядами силами ЧВК «Вагнер».

Информация о происшествии в настоящий момент уточняется. Пригожин обещал дополнить ее позже.

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Российские силы предположительно уничтожили командующего силами террористической обороны ВСУ Игоря Танцюра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Уничтожен бронеавтомобиль, в котором предположительно находился командующий силами теробороны ВСУ Танцюра», — заявил Евгений Пригожин. Его слова передает его пресс-служба. Он подчеркнул, что Танцюра направлялся в Бахмут (Артемовск) и был уничтожен артиллерийскими снарядами силами ЧВК «Вагнер». Информация о происшествии в настоящий момент уточняется. Пригожин обещал дополнить ее позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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