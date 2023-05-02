Пригожин заявил о ликвидации командующего теробороны ВСУ

Предположительно, уничтожен Игорь Танцюра
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы предположительно уничтожили командующего силами террористической обороны ВСУ Игоря Танцюра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Уничтожен бронеавтомобиль, в котором предположительно находился командующий силами теробороны ВСУ Танцюра», — заявил Евгений Пригожин. Его слова передает его пресс-служба. Он подчеркнул, что Танцюра направлялся в Бахмут (Артемовск) и был уничтожен артиллерийскими снарядами силами ЧВК «Вагнер».
Информация о происшествии в настоящий момент уточняется. Пригожин обещал дополнить ее позже.
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