В Кремле заявили, что США опубликовали российские потери «с потолка»

Достоверную информацию о потерях в ходе СВО публикует Минобороны РФ, подчеркнул Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США взяли цифры с потолка, когда заявили, что Россия с начала спецоперации на Украине потеряла 100 тысяч солдат. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Взятая с потолка цифра. У Вашингтона нет возможности называть корректные цифры [о потерях российских [солдат]», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что необходимо ориентироваться на те цифры, которые предоставляют в Минобороны РФ.
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