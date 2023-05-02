В Кремле заявили, что США опубликовали российские потери «с потолка»

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Достоверную информацию о потерях в ходе СВО публикует Минобороны РФ, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США взяли цифры с потолка, когда заявили, что Россия с начала спецоперации на Украине потеряла 100 тысяч солдат. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Взятая с потолка цифра. У Вашингтона нет возможности называть корректные цифры [о потерях российских [солдат]», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что необходимо ориентироваться на те цифры, которые предоставляют в Минобороны РФ.

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США взяли цифры с потолка, когда заявили, что Россия с начала спецоперации на Украине потеряла 100 тысяч солдат. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Взятая с потолка цифра. У Вашингтона нет возможности называть корректные цифры [о потерях российских [солдат]», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что необходимо ориентироваться на те цифры, которые предоставляют в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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