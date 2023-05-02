В администрацию Салехарда ищут руководителей отделов

03 мая 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Специалистам готовы платить до 110 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В мэрии Салехарда (ЯНАО) объявлен конкурс на должность начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалистам готовы платить от 97 до 110 тысяч рублей в месяц. «Открыта вакансия на замещение должности начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Заработная плата от 97 000 до 110 000 рублей в месяц», — сообщается в объявлении. Руководители должны организовать работу соответствующих отделов, определять основные направления развития и осуществлять контроль за исполнением. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата по направлению должности. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 2 по 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц.

В мэрии Салехарда (ЯНАО) объявлен конкурс на должность начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалистам готовы платить от 97 до 110 тысяч рублей в месяц. «Открыта вакансия на замещение должности начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Заработная плата от 97 000 до 110 000 рублей в месяц», — сообщается в объявлении. Руководители должны организовать работу соответствующих отделов, определять основные направления развития и осуществлять контроль за исполнением. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата по направлению должности. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 2 по 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц.