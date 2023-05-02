02 мая 2023
01 мая 2023
30 апреля 2023

В администрацию Салехарда ищут руководителей отделов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, работа в интеренте
Специалистам готовы платить до 110 тысяч рублей Фото:

В мэрии Салехарда (ЯНАО) объявлен конкурс на должность начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалистам готовы платить от 97 до 110 тысяч рублей в месяц.

«Открыта вакансия на замещение должности начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Заработная плата от 97 000 до 110 000 рублей в месяц», — сообщается в объявлении.

Руководители должны организовать работу соответствующих отделов, определять основные направления развития и осуществлять контроль за исполнением. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата по направлению должности. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 2 по 15 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии Салехарда (ЯНАО) объявлен конкурс на должность начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалистам готовы платить от 97 до 110 тысяч рублей в месяц. «Открыта вакансия на замещение должности начальника управления по физической культуре и спорту и начальника управления муниципального заказа и экономики. Заработная плата от 97 000 до 110 000 рублей в месяц», — сообщается в объявлении. Руководители должны организовать работу соответствующих отделов, определять основные направления развития и осуществлять контроль за исполнением. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата по направлению должности. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 2 по 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...