Чиновник департамента экономики ЯНАО возглавит центр «Мой бизнес». Инсайд

В центре «Мой бизнес» появится новый руководитель из департамента экономики

15 мая 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Александр Курзаев возглавит «Мой бизнес» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Чиновник департамента экономики ЯНАО Александр Курзаев сменит Евгения Жирнеля на посту директора центра «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В центре „Мой бизнес“ директорское кресло долго пустовать не будет. Его займет Александр Курзаев, который сейчас руководит отделом развития предпринимательства и торговли в окружном департаменте экономики», — сообщил источник. Курзаев уже работал в центре «Мой бизнес» — возглавлял центр поддержки предпринимательства. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Жирнель занял пост главы департамента госзаказа. Временный руководитель Побережный остался в должности первого заместителя.

Чиновник департамента экономики ЯНАО Александр Курзаев сменит Евгения Жирнеля на посту директора центра «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В центре „Мой бизнес“ директорское кресло долго пустовать не будет. Его займет Александр Курзаев, который сейчас руководит отделом развития предпринимательства и торговли в окружном департаменте экономики», — сообщил источник. Курзаев уже работал в центре «Мой бизнес» — возглавлял центр поддержки предпринимательства. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Жирнель занял пост главы департамента госзаказа. Временный руководитель Побережный остался в должности первого заместителя.