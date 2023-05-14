Чиновник департамента экономики ЯНАО Александр Курзаев сменит Евгения Жирнеля на посту директора центра «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«В центре „Мой бизнес“ директорское кресло долго пустовать не будет. Его займет Александр Курзаев, который сейчас руководит отделом развития предпринимательства и торговли в окружном департаменте экономики», — сообщил источник. Курзаев уже работал в центре «Мой бизнес» — возглавлял центр поддержки предпринимательства.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Жирнель занял пост главы департамента госзаказа. Временный руководитель Побережный остался в должности первого заместителя.
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