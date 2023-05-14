14 мая 2023
13 мая 2023

Чиновник департамента экономики ЯНАО возглавит центр «Мой бизнес». Инсайд

В центре «Мой бизнес» появится новый руководитель из департамента экономики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
Александр Курзаев возглавит «Мой бизнес» Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Чиновник департамента экономики ЯНАО Александр Курзаев сменит Евгения Жирнеля на посту директора центра «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«В центре „Мой бизнес“ директорское кресло долго пустовать не будет. Его займет Александр Курзаев, который сейчас руководит отделом развития предпринимательства и торговли в окружном департаменте экономики», — сообщил источник. Курзаев уже работал в центре «Мой бизнес» — возглавлял центр поддержки предпринимательства.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Жирнель занял пост главы департамента госзаказа. Временный руководитель Побережный остался в должности первого заместителя.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чиновник департамента экономики ЯНАО Александр Курзаев сменит Евгения Жирнеля на посту директора центра «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В центре „Мой бизнес“ директорское кресло долго пустовать не будет. Его займет Александр Курзаев, который сейчас руководит отделом развития предпринимательства и торговли в окружном департаменте экономики», — сообщил источник. Курзаев уже работал в центре «Мой бизнес» — возглавлял центр поддержки предпринимательства. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Жирнель занял пост главы департамента госзаказа. Временный руководитель Побережный остался в должности первого заместителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...