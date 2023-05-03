Тюменцам предлагают закатывать овощи в банки на зарплату больше ста тысяч рублей

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Краснодарском крае. Трудиться придется на пищевом производстве, закладывая овощи в банки. За вахту работодатель обещает заплатить не менее 108 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.
«Приглашаем на вахту с бесплатным проживанием и питанием на пищевое производство в Краснодарский край, ст. Новоминская. Обязанности: укладка овощей в банки, работа на линии. Заработная плата: 108 тысяч рублей за вахту», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter.
Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в общежитии и питание. Предоставляется также новая спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы.
Ранее тюменцев приглашали на работу вахтовым методом упаковывать мясные котлеты. Будущему кандидату также обещали зарплату более ста тысяч рублей.
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