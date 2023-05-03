03 мая 2023

Тюменцам предлагают закатывать овощи в банки на зарплату больше ста тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Соискателей обучат за счет работодателя с сохранением заработной платы Фото:

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Краснодарском крае. Трудиться придется на пищевом производстве, закладывая овощи в банки. За вахту работодатель обещает заплатить не менее 108 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Приглашаем на вахту с бесплатным проживанием и питанием на пищевое производство в Краснодарский край, ст. Новоминская. Обязанности: укладка овощей в банки, работа на линии. Заработная плата: 108 тысяч рублей за вахту», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter.

Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в общежитии и питание. Предоставляется также новая спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы.

Ранее тюменцев приглашали на работу вахтовым методом упаковывать мясные котлеты. Будущему кандидату также обещали зарплату более ста тысяч рублей.

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Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Краснодарском крае. Трудиться придется на пищевом производстве, закладывая овощи в банки. За вахту работодатель обещает заплатить не менее 108 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Приглашаем на вахту с бесплатным проживанием и питанием на пищевое производство в Краснодарский край, ст. Новоминская. Обязанности: укладка овощей в банки, работа на линии. Заработная плата: 108 тысяч рублей за вахту», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в общежитии и питание. Предоставляется также новая спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы. Ранее тюменцев приглашали на работу вахтовым методом упаковывать мясные котлеты. Будущему кандидату также обещали зарплату более ста тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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