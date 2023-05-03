Тюменцам предлагают закатывать овощи в банки на зарплату больше ста тысяч рублей

04 мая 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Соискателей обучат за счет работодателя с сохранением заработной платы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Краснодарском крае. Трудиться придется на пищевом производстве, закладывая овощи в банки. За вахту работодатель обещает заплатить не менее 108 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Приглашаем на вахту с бесплатным проживанием и питанием на пищевое производство в Краснодарский край, ст. Новоминская. Обязанности: укладка овощей в банки, работа на линии. Заработная плата: 108 тысяч рублей за вахту», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в общежитии и питание. Предоставляется также новая спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы. Ранее тюменцев приглашали на работу вахтовым методом упаковывать мясные котлеты. Будущему кандидату также обещали зарплату более ста тысяч рублей.

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Краснодарском крае. Трудиться придется на пищевом производстве, закладывая овощи в банки. За вахту работодатель обещает заплатить не менее 108 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Приглашаем на вахту с бесплатным проживанием и питанием на пищевое производство в Краснодарский край, ст. Новоминская. Обязанности: укладка овощей в банки, работа на линии. Заработная плата: 108 тысяч рублей за вахту», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в общежитии и питание. Предоставляется также новая спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы. Ранее тюменцев приглашали на работу вахтовым методом упаковывать мясные котлеты. Будущему кандидату также обещали зарплату более ста тысяч рублей.