Курганский военный завод судится с холдингом Ростеха

КМЗ требует с предприятия холдинга «Швабе» около 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие «Курганмашзавод» требует взыскать с Вологодского оптико-механического завода (входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех») почти полмиллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Вологодской области.

«ПАО „Курганский машиностроительный завод“ обратилось с исковым заявлением к АО „Вологодский оптико-механический завод“. Сумма исковых требований: 452 700,78 рублей», — указано на сайте суда. Требования оборонного завода Кургана к «дочке» холдинга «Швабе» не раскрываются, иск пока не принят к производству.

URA.RU направило официальный запрос на предприятие, чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ от завода не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с производителем противотанковых ракет из Саратова из-за долгов. Оборонное предприятие требует с АО «САЗ» около одного млн рублей. Также сообщалось, что курганский военный завод судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга. КМЗ требует порядка 2,5 млн рублей.