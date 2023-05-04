Бастрыкин занялся вопросом расследования в Тюменской области гибели ребенка в детском саду

05 мая 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

По итогу было возбуждено дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил заняться расследованием по факту гибели ребенка в Тобольске (Тюменская область) в детском саду. Об этом сообщили 5 мая в информационном центре следственного комитета России. «В Тобольске 4 мая этого года во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, который расположен на площадке, нашли тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти», — пишут в ведомстве. В результате происшествия возбудили уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей — прим. ред.). Председатель ведомства дал задание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад об обстоятельствах гибели ребенка после проведения расследования. Ранее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил заняться расследованием по факту гибели ребенка в Тобольске (Тюменская область) в детском саду. Об этом сообщили 5 мая в информационном центре следственного комитета России. «В Тобольске 4 мая этого года во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, который расположен на площадке, нашли тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти», — пишут в ведомстве. В результате происшествия возбудили уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей — прим. ред.). Председатель ведомства дал задание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад об обстоятельствах гибели ребенка после проведения расследования. Ранее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах.