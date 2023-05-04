Тюменец хранил взрывчатые вещества и изготавливал боеприпасы

Житель Абатского района Тюменской области хранил в своем гараже взрывчатые вещества, из которых изготавливал боеприпасы. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Судом установлено, что мужчина взял на хранение у знакомого бездымный порох массой 177,57 граммов. Не являясь законным владельцем оружия и не имея разрешения на его хранение, он так же незаконно изготовил 4 патрона, предназначенных для использования в огнестрельном гладкоствольном оружии 12 калибра», — говорится в сообщении.
Подсудимый частично признал вину и пояснил, что не признает себя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Суд назначил ему наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком на 5,5 лет условно.
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