04 мая 2023

Тюменец хранил взрывчатые вещества и изготавливал боеприпасы

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Лицензии на хранение и использование огнестрельного оружия у мужчины нет Фото:

Житель Абатского района Тюменской области хранил в своем гараже взрывчатые вещества, из которых изготавливал боеприпасы. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Судом установлено, что мужчина взял на хранение у знакомого бездымный порох массой 177,57 граммов. Не являясь законным владельцем оружия и не имея разрешения на его хранение, он так же незаконно изготовил 4 патрона, предназначенных для использования в огнестрельном гладкоствольном оружии 12 калибра», — говорится в сообщении.

Подсудимый частично признал вину и пояснил, что не признает себя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Суд назначил ему наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком на 5,5 лет условно.

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Житель Абатского района Тюменской области хранил в своем гараже взрывчатые вещества, из которых изготавливал боеприпасы. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Судом установлено, что мужчина взял на хранение у знакомого бездымный порох массой 177,57 граммов. Не являясь законным владельцем оружия и не имея разрешения на его хранение, он так же незаконно изготовил 4 патрона, предназначенных для использования в огнестрельном гладкоствольном оружии 12 калибра», — говорится в сообщении. Подсудимый частично признал вину и пояснил, что не признает себя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Суд назначил ему наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком на 5,5 лет условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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