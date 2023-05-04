04 мая 2023

Курганский перевозчик отказался от маршрута, где перевернулся автобус с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Перевозчик объяснил, что у него не хватает водителей Фото:

В Курганской области представители компании «Автопарк» отказались от работы на маршруте, следующего из села Целинное до Кургана. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. Ранее на этом маршруте перевернулся автобус с детьми.

«Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 504 „с. Целинное — Курган АВ“», — указано в заявлении, размещенном на сайте. По закону после подачи заявления перевозчик должен работать еще 90 дней на маршруте.

В компании URA.RU объяснили, что отказ от маршрута не связан с недавним ДТП. Заявление было подано из-за нехватки водителей. Представители группы «Курганский транспорт» указали на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что у компании не было действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика по риску причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Представители перевозчика в разговоре с URA.RU опровергли эту информацию.

ДТП на маршруте, во время которого автобус съехал в кювет, произошло 28 апреля. После ДТП в помощи нуждались два ребенка и девять взрослых. В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг.

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В Курганской области представители компании «Автопарк» отказались от работы на маршруте, следующего из села Целинное до Кургана. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. Ранее на этом маршруте перевернулся автобус с детьми. «Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 504 „с. Целинное — Курган АВ“», — указано в заявлении, размещенном на сайте. По закону после подачи заявления перевозчик должен работать еще 90 дней на маршруте. В компании URA.RU объяснили, что отказ от маршрута не связан с недавним ДТП. Заявление было подано из-за нехватки водителей. Представители группы «Курганский транспорт» указали на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что у компании не было действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика по риску причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Представители перевозчика в разговоре с URA.RU опровергли эту информацию. ДТП на маршруте, во время которого автобус съехал в кювет, произошло 28 апреля. После ДТП в помощи нуждались два ребенка и девять взрослых. В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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