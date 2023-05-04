04 мая 2023

Мэрия Кургана начала ремонт пожарных гидрантов только после проверок прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный гидрант, сотрудники мчс, напор, пожарный
В Кургане больше 200 пожарных гидрантов оказались неисправны Фото:

Мэр Кургана Ситникова только после проверок прокуратуры и МЧС занялась ремонтом сломанных пожарных гидрантов. Силовики нашли в городе 250 неработающих устройств. Мэрия пока заменит 75 из них. Информацию об этом сообщили источники, близкие к администрации города.

«Прокуратура совместно с МЧС проверила работу гидрантов. Выяснилось, что каждый четвертый из них — не работает. Материалы поступают в суд. При этом мэр Ситникова распорядилась провести торги, и в ближайшее время отремонтируют 75 гидрантов», — отметил источник.

По открытым данным на сайте Генпрокуратуры в реестре проверок говорится, что нарушения были найдены на 250 гидрантах (там же представлен полный список). Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений указан до 15 мая 2023 года.

Пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщает, что осмотрено 806 объектов и 218 из них оказались неисправны. Материалы переданы в суд и прокуратура просит обязать мэрию начать ремонт неработающих гидрантов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Информацию об этом сообщил «Водный союз». До этого жители города направляли жалобы на неработающие пожарные гидранты.

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Мэр Кургана Ситникова только после проверок прокуратуры и МЧС занялась ремонтом сломанных пожарных гидрантов. Силовики нашли в городе 250 неработающих устройств. Мэрия пока заменит 75 из них. Информацию об этом сообщили источники, близкие к администрации города. «Прокуратура совместно с МЧС проверила работу гидрантов. Выяснилось, что каждый четвертый из них — не работает. Материалы поступают в суд. При этом мэр Ситникова распорядилась провести торги, и в ближайшее время отремонтируют 75 гидрантов», — отметил источник. По открытым данным на сайте Генпрокуратуры в реестре проверок говорится, что нарушения были найдены на 250 гидрантах (там же представлен полный список). Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений указан до 15 мая 2023 года. Пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщает, что осмотрено 806 объектов и 218 из них оказались неисправны. Материалы переданы в суд и прокуратура просит обязать мэрию начать ремонт неработающих гидрантов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Информацию об этом сообщил «Водный союз». До этого жители города направляли жалобы на неработающие пожарные гидранты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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