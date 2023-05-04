Мэрия Кургана начала ремонт пожарных гидрантов только после проверок прокуратуры

В Кургане больше 200 пожарных гидрантов оказались неисправны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Ситникова только после проверок прокуратуры и МЧС занялась ремонтом сломанных пожарных гидрантов. Силовики нашли в городе 250 неработающих устройств. Мэрия пока заменит 75 из них. Информацию об этом сообщили источники, близкие к администрации города.

«Прокуратура совместно с МЧС проверила работу гидрантов. Выяснилось, что каждый четвертый из них — не работает. Материалы поступают в суд. При этом мэр Ситникова распорядилась провести торги, и в ближайшее время отремонтируют 75 гидрантов», — отметил источник.

По открытым данным на сайте Генпрокуратуры в реестре проверок говорится, что нарушения были найдены на 250 гидрантах (там же представлен полный список). Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений указан до 15 мая 2023 года.

Пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщает, что осмотрено 806 объектов и 218 из них оказались неисправны. Материалы переданы в суд и прокуратура просит обязать мэрию начать ремонт неработающих гидрантов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Информацию об этом сообщил «Водный союз». До этого жители города направляли жалобы на неработающие пожарные гидранты.