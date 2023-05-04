Хитрые тюменцы пытаются навариться на погорельцах

Тюменские бизнесмены начали зарабатывать на погорельцах

05 мая 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Предприниматели предлагают вывезти мусор с места пожара за суммы с разницей в сотни процентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприимчивые жители Тюмени пытаются увеличить выручку за счет людей, пострадавших при пожаре. Сразу несколько свежих объявлений о вывозе мусора после ЧП появилось за последние сутки на доске объявлений «Авито». Разбег цен на услуги составляет более 400%. «Забираю абсолютно любой мусор по самой низкой цене на рынке, приеду в день обращения, фиксированная цена без доплат. Вывоз лома, вывоз досок, уборка после пожара! Стоимость за услугу — 1000 рублей», — говорится в одном из объявлений. «Вывоз мусора в Тюмени без посредников. Круглосуточно! Ребята, я торгуюсь, могу войти в положение, предложите свою цену и найдем решение», — такое объявление на «Авито» опубликовал местный бизнесмен. При этом продавец указал самую высокую стоимость среди всех объявлений за свои услуги — 2 100 рублей. Самая бюджетная помощь для погорельцев, по данным «Авито», будет стоить 400 рублей. Там хозяин объявления предлагает вывезти мусор после пожара, но только до 22:00 часов. На этой неделе в Тюмени произошло сразу несколько крупных пожаров. 3 мая на Салаирском тракте под Тюменью загорелись леса. 4 мая в селе Успенка случился крупный пожар. Под огнем оказались 18 построек, в том числе и жилые дома.

Предприимчивые жители Тюмени пытаются увеличить выручку за счет людей, пострадавших при пожаре. Сразу несколько свежих объявлений о вывозе мусора после ЧП появилось за последние сутки на доске объявлений «Авито». Разбег цен на услуги составляет более 400%. «Забираю абсолютно любой мусор по самой низкой цене на рынке, приеду в день обращения, фиксированная цена без доплат. Вывоз лома, вывоз досок, уборка после пожара! Стоимость за услугу — 1000 рублей», — говорится в одном из объявлений. «Вывоз мусора в Тюмени без посредников. Круглосуточно! Ребята, я торгуюсь, могу войти в положение, предложите свою цену и найдем решение», — такое объявление на «Авито» опубликовал местный бизнесмен. При этом продавец указал самую высокую стоимость среди всех объявлений за свои услуги — 2 100 рублей. Самая бюджетная помощь для погорельцев, по данным «Авито», будет стоить 400 рублей. Там хозяин объявления предлагает вывезти мусор после пожара, но только до 22:00 часов. На этой неделе в Тюмени произошло сразу несколько крупных пожаров. 3 мая на Салаирском тракте под Тюменью загорелись леса. 4 мая в селе Успенка случился крупный пожар. Под огнем оказались 18 построек, в том числе и жилые дома.