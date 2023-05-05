05 мая 2023

Бойцы СВО поздравили жителей Курганской области с Днем Победы. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы СВО записали видеопоздравление с фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации записали видеопоздравление к 9 Мая для жителей Куртамышского округа (Курганская область). В своем обращение бойцы также выразили благодарность за поддержку фронту, которую оказывают неравнодушные граждане.

«Уважаемые жители Куртамышского района, поздравляем вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Желаем вам здоровья и мирного неба над головой. Благодарим вас за предоставленную помощь от всего нашего подразделения. Победа будет за нами!» — сказал один из бойцов на видео. Поздравление опубликовано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганские ветераны получили ежегодные выплаты к 9 Мая. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Соцфонда России. По имеющимся данным, в области сейчас проживают 65 ветеранов. Также сообщалось, что в Кургане 5 мая встретили ретропоезд Победы под песню «Встанем» исполнителя Shaman.

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Участники спецоперации записали видеопоздравление к 9 Мая для жителей Куртамышского округа (Курганская область). В своем обращение бойцы также выразили благодарность за поддержку фронту, которую оказывают неравнодушные граждане. «Уважаемые жители Куртамышского района, поздравляем вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Желаем вам здоровья и мирного неба над головой. Благодарим вас за предоставленную помощь от всего нашего подразделения. Победа будет за нами!» — сказал один из бойцов на видео. Поздравление опубликовано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганские ветераны получили ежегодные выплаты к 9 Мая. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Соцфонда России. По имеющимся данным, в области сейчас проживают 65 ветеранов. Также сообщалось, что в Кургане 5 мая встретили ретропоезд Победы под песню «Встанем» исполнителя Shaman.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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