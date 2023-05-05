В департамент УрФО ищут зама отдела геологии по ЯНАО

06 мая 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Прием документов на должность принимается в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент недропользования по УрФО объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Чиновнику обещают зарплату до 115 тысяч рублей. В объявлении на портале «Госслужба» сообщается, что прием документов осуществляется в Екатеринбурге. «Открыта вакансия на замещение должности заместителя начальника отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заработная плата от 110 000 до 115 000 рублей в месяц. Место приема документов — г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55», — говорится в объявлении на портале. График работы предусматривает командировки в объеме 20% рабочего времени. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже магистратуры или специалитета. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 5 по 25 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Салехарда ищут руководителей отделов. Соискателям предлагают зарплату до 110 тысяч рублей. Прием документов на конкурс продлится до 15 мая.

Департамент недропользования по УрФО объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Чиновнику обещают зарплату до 115 тысяч рублей. В объявлении на портале «Госслужба» сообщается, что прием документов осуществляется в Екатеринбурге. «Открыта вакансия на замещение должности заместителя начальника отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заработная плата от 110 000 до 115 000 рублей в месяц. Место приема документов — г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55», — говорится в объявлении на портале. График работы предусматривает командировки в объеме 20% рабочего времени. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже магистратуры или специалитета. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 5 по 25 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Салехарда ищут руководителей отделов. Соискателям предлагают зарплату до 110 тысяч рублей. Прием документов на конкурс продлится до 15 мая.