В департамент УрФО ищут зама отдела геологии по ЯНАО

Департамент недропользования по УрФО объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Чиновнику обещают зарплату до 115 тысяч рублей. В объявлении на портале «Госслужба» сообщается, что прием документов осуществляется в Екатеринбурге.
«Открыта вакансия на замещение должности заместителя начальника отдела геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заработная плата от 110 000 до 115 000 рублей в месяц. Место приема документов — г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55», — говорится в объявлении на портале.
График работы предусматривает командировки в объеме 20% рабочего времени. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже магистратуры или специалитета. К стажу работы на госслужбе требований не предъявляется. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 5 по 25 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Салехарда ищут руководителей отделов. Соискателям предлагают зарплату до 110 тысяч рублей. Прием документов на конкурс продлится до 15 мая.
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