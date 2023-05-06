06 мая 2023
05 мая 2023

Жителей курганской деревни готовят к превентивной эвакуации в школу

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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, мчс, пожарная машина, поле, лесной пожар, лесная охрана, пожароопасный период, ландшафтный пожар
Превентивная эвакуация вызвана угрозами ландшафтных пожаров Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителей деревни Редькино в Курганской области готовят к превентивной эвакуации в Рычковскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белозерского округа.

«Для эвакуации жителей направлено семь автобусов. В деревне проживает 300 человек», — передает ГТРК «Курган» со ссылкой на данные администрации округа.

Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с гражданами, которые покинули населенный пункт самостоятельно. По их словам, большинство местных жителей согласны на эвакуации.

В Курганской области масштабные пожары разгорелись 7 мая. Сейчас в регионе сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца.

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Жителей деревни Редькино в Курганской области готовят к превентивной эвакуации в Рычковскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белозерского округа. «Для эвакуации жителей направлено семь автобусов. В деревне проживает 300 человек», — передает ГТРК «Курган» со ссылкой на данные администрации округа. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с гражданами, которые покинули населенный пункт самостоятельно. По их словам, большинство местных жителей согласны на эвакуации. В Курганской области масштабные пожары разгорелись 7 мая. Сейчас в регионе сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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