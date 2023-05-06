Жителей курганской деревни готовят к превентивной эвакуации в школу

07 мая 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Превентивная эвакуация вызвана угрозами ландшафтных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жителей деревни Редькино в Курганской области готовят к превентивной эвакуации в Рычковскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белозерского округа. «Для эвакуации жителей направлено семь автобусов. В деревне проживает 300 человек», — передает ГТРК «Курган» со ссылкой на данные администрации округа. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с гражданами, которые покинули населенный пункт самостоятельно. По их словам, большинство местных жителей согласны на эвакуации. В Курганской области масштабные пожары разгорелись 7 мая. Сейчас в регионе сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца.

Жителей деревни Редькино в Курганской области готовят к превентивной эвакуации в Рычковскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белозерского округа. «Для эвакуации жителей направлено семь автобусов. В деревне проживает 300 человек», — передает ГТРК «Курган» со ссылкой на данные администрации округа. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с гражданами, которые покинули населенный пункт самостоятельно. По их словам, большинство местных жителей согласны на эвакуации. В Курганской области масштабные пожары разгорелись 7 мая. Сейчас в регионе сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца.