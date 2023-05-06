Жителей курганской деревни готовят к превентивной эвакуации в школу

Жителей деревни Редькино в Курганской области готовят к превентивной эвакуации в Рычковскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белозерского округа.
«Для эвакуации жителей направлено семь автобусов. В деревне проживает 300 человек», — передает ГТРК «Курган» со ссылкой на данные администрации округа.
Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с гражданами, которые покинули населенный пункт самостоятельно. По их словам, большинство местных жителей согласны на эвакуации.
В Курганской области масштабные пожары разгорелись 7 мая. Сейчас в регионе сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца.
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