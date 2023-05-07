Тюменцам рассказали, как можно помочь в борьбе с пожарами

В Тюменской области открыли сбор гумпомощи для пострадавших от пожаров

В регионе появляются противопожарные волонтерские отряды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Тюменской области для борьбы с пожарами создали волонтерский отряд, а желающим помочь пострадавшим от огня предложили передать вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. Об этих способах внести свой вклад рассказали депутат гордумы Тюмени Андрей Потапов и информационный центр правительства региона.

«Открывается сбор гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов, чьи дома были охвачены огнем и для людей, находящихся в пунктах временного размещения Тюменской области. Штаб помощи #МЫВМЕСТЕ работает в Тюмени с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Челюскинцев 46 (ДТиС „Пионер“), кабинет 112», — сообщили в инфоцентре Тюменской области.

Помимо этого депутат Тюменской гордумы Потапов объявил об открытии волонтерского противопожарного отряда. «Я призываю всех желающих откликнуться на поддержку и присоединиться к нашему добровольному отряду по устранению пожаров. Наша задача — предотвратить распространение огня!» — сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина добавил, что оставить заявку на вступление можно ему в сообщениях.

Массовые пожары в Тюменской области начались в период с 3 по 4 мая. Так, огонь распространился в лесу возле дач у Салаирского тракта, куда отправили 12 единиц техники и вертолет. На следующий день крупный очаг возник возле села Успенка, которое спасатели отбивали до утра 6 мая. После этого стихия угрожала ряду деревень в регионе, а власти приняли решение о массовой эвакуации из сел, которые находились в опасной зоне.