07 мая 2023

МЧС: в Курганской области подключат авиацию для тушения пожаров только утром

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Авиация для тушения пожаров начнет работу только утром Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

С рассветом в Курганской области начнет работать авиация МЧС. Наиболее сложная ситуация с пожарами сохраняется на территории Кургана и деревни Юлдус Шадринского муниципального округа, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

«Продолжается наращивание группировки сил и средств. Авиация начнет работать с рассветом», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На данный момент в тушении пожаров участвуют 1029 человек и 335 единиц техники. Из девяти ландшафтных пожаров три удалось локализовать. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.

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С рассветом в Курганской области начнет работать авиация МЧС. Наиболее сложная ситуация с пожарами сохраняется на территории Кургана и деревни Юлдус Шадринского муниципального округа, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. «Продолжается наращивание группировки сил и средств. Авиация начнет работать с рассветом», — сообщается в telegram-канале ведомства. На данный момент в тушении пожаров участвуют 1029 человек и 335 единиц техники. Из девяти ландшафтных пожаров три удалось локализовать. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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