МЧС: в Курганской области подключат авиацию для тушения пожаров только утром

Авиация для тушения пожаров начнет работу только утром
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
С рассветом в Курганской области начнет работать авиация МЧС. Наиболее сложная ситуация с пожарами сохраняется на территории Кургана и деревни Юлдус Шадринского муниципального округа, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
«Продолжается наращивание группировки сил и средств. Авиация начнет работать с рассветом», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На данный момент в тушении пожаров участвуют 1029 человек и 335 единиц техники. Из девяти ландшафтных пожаров три удалось локализовать. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.
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