МЧС: в Курганской области подключат авиацию для тушения пожаров только утром

Авиация для тушения пожаров начнет работу только утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

С рассветом в Курганской области начнет работать авиация МЧС. Наиболее сложная ситуация с пожарами сохраняется на территории Кургана и деревни Юлдус Шадринского муниципального округа, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

«Продолжается наращивание группировки сил и средств. Авиация начнет работать с рассветом», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На данный момент в тушении пожаров участвуют 1029 человек и 335 единиц техники. Из девяти ландшафтных пожаров три удалось локализовать. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.