Губернатор Моор почтил память погибших во время ВОВ. Видео

08 мая 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

По окончанию мероприятий Александр Моор планирует выехать на места пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 мая почтил память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также в мирное время. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков проходят 8 мая в Тюмени в преддверии Дня Победы. Глава города присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время ВОВ», — рассказали в инфоцентре. После окончания мероприятий глава региона собирается выехать на места пожаров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 мая почтил память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также в мирное время. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков проходят 8 мая в Тюмени в преддверии Дня Победы. Глава города присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время ВОВ», — рассказали в инфоцентре. После окончания мероприятий глава региона собирается выехать на места пожаров.