07 мая 2023
06 мая 2023

Губернатор Моор почтил память погибших во время ВОВ. Видео

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Мы вместе. Тюмень , моор александр
По окончанию мероприятий Александр Моор планирует выехать на места пожаров Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 мая почтил память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также в мирное время. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков проходят 8 мая в Тюмени в преддверии Дня Победы. Глава города присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время ВОВ», — рассказали в инфоцентре. После окончания мероприятий глава региона собирается выехать на места пожаров.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 мая почтил память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также в мирное время. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков проходят 8 мая в Тюмени в преддверии Дня Победы. Глава города присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время ВОВ», — рассказали в инфоцентре. После окончания мероприятий глава региона собирается выехать на места пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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