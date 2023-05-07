По окончанию мероприятий Александр Моор планирует выехать на места пожаров
Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 мая почтил память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также в мирное время. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков проходят 8 мая в Тюмени в преддверии Дня Победы. Глава города присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время ВОВ», — рассказали в инфоцентре. После окончания мероприятий глава региона собирается выехать на места пожаров.
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