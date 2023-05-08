Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, глава Кургана Елена Ситникова и другие политики города почтили память 117 тысяч курганцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с фашистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«К Вечному огню пришли губернатор Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, мэр Елена Ситникова и главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Также на возложение венков пришли руководители силовых структур: прокурор Андрей Назаров, глава УМВД Дмитрий Свинов, глава СУ СК Богдан Францишко и военный комиссар области Айрат Зарипов. Политики и главы ведомств почтили минутой молчания 117 тысяч курганцев, которые погибли в сражениях с фашистами в годы Великой Отечественной войны», — сообщает корреспондент.
В Кургане и регионе проходит празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. На главной площади города сотрудники полиции следят за порядком.
Елена Ситникова, Вадим Шумков и Оксана Куташи возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших солдат
Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, глава Кургана Елена Ситникова и другие политики города почтили память 117 тысяч курганцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с фашистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «К Вечному огню пришли губернатор Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, мэр Елена Ситникова и главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Также на возложение венков пришли руководители силовых структур: прокурор Андрей Назаров, глава УМВД Дмитрий Свинов, глава СУ СК Богдан Францишко и военный комиссар области Айрат Зарипов. Политики и главы ведомств почтили минутой молчания 117 тысяч курганцев, которые погибли в сражениях с фашистами в годы Великой Отечественной войны», — сообщает корреспондент. В Кургане и регионе проходит празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. На главной площади города сотрудники полиции следят за порядком.