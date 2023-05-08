08 мая 2023

Курганские VIP почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган
Первые лица города почтили память бойцов, погибших в ВОВ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, глава Кургана Елена Ситникова и другие политики города почтили память 117 тысяч курганцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с фашистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«К Вечному огню пришли губернатор Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, мэр Елена Ситникова и главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Также на возложение венков пришли руководители силовых структур: прокурор Андрей Назаров, глава УМВД Дмитрий Свинов, глава СУ СК Богдан Францишко и военный комиссар области Айрат Зарипов. Политики и главы ведомств почтили минутой молчания 117 тысяч курганцев, которые погибли в сражениях с фашистами в годы Великой Отечественной войны», — сообщает корреспондент.

В Кургане и регионе проходит празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. На главной площади города сотрудники полиции следят за порядком.

9 мая. Курган
Елена Ситникова, Вадим Шумков и Оксана Куташи возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших солдат
Фото:
9 мая. Курган
К Вечному огню пришли главы силовых структур
Фото:
9 мая. Курган
На возложение цветов к Вечному огню пришли главы силовых ведомств и политики
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, глава Кургана Елена Ситникова и другие политики города почтили память 117 тысяч курганцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с фашистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «К Вечному огню пришли губернатор Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи, мэр Елена Ситникова и главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Также на возложение венков пришли руководители силовых структур: прокурор Андрей Назаров, глава УМВД Дмитрий Свинов, глава СУ СК Богдан Францишко и военный комиссар области Айрат Зарипов. Политики и главы ведомств почтили минутой молчания 117 тысяч курганцев, которые погибли в сражениях с фашистами в годы Великой Отечественной войны», — сообщает корреспондент. В Кургане и регионе проходит празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. На главной площади города сотрудники полиции следят за порядком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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