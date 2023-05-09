Снимки из космоса показали масштаб курганских пожаров. Фото

10 мая 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Курганский синоптик-любитель оценил масштаб пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 На снимках со спутника виден масштаб пожаров вокруг Кургана. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Зона горения на пожарах вблизи Кургана составила приблизительно 23 квадратных километра. Это в 2,4 раза больше площади озера Бездонное», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. По мнению Винштейна, площадь пожаров в шесть раз больше площади Заозерного микрорайона в Кургане. «А это больше площади 3221 футбольного поля», — подсчитал синоптик-любитель. На снимках со спутника хорошо видна разница между тем, как выглядели окрестности города до пожаров. После масштабного горения фото из космоса дают возможность представить масштабность случившегося бедствия вокруг Кургана. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. На смог и запах гари жаловались жители разных районов города. Снимок 7 мая до пожаров вокруг Кургана Фото из telegram-канала Ильи Винштейна Снимок 8 мая после пожаров вокруг Кургана Фото из telegram-канала Ильи Винштейна

На снимках со спутника виден масштаб пожаров вокруг Кургана. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Зона горения на пожарах вблизи Кургана составила приблизительно 23 квадратных километра. Это в 2,4 раза больше площади озера Бездонное», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. По мнению Винштейна, площадь пожаров в шесть раз больше площади Заозерного микрорайона в Кургане. «А это больше площади 3221 футбольного поля», — подсчитал синоптик-любитель. На снимках со спутника хорошо видна разница между тем, как выглядели окрестности города до пожаров. После масштабного горения фото из космоса дают возможность представить масштабность случившегося бедствия вокруг Кургана. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. На смог и запах гари жаловались жители разных районов города.