09 мая 2023

Снимки из космоса показали масштаб курганских пожаров. Фото

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Курганский синоптик-любитель оценил масштаб пожаров Фото:
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На снимках со спутника виден масштаб пожаров вокруг Кургана. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Зона горения на пожарах вблизи Кургана составила приблизительно 23 квадратных километра. Это в 2,4 раза больше площади озера Бездонное», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале.

По мнению Винштейна, площадь пожаров в шесть раз больше площади Заозерного микрорайона в Кургане. «А это больше площади 3221 футбольного поля», — подсчитал синоптик-любитель.

На снимках со спутника хорошо видна разница между тем, как выглядели окрестности города до пожаров. После масштабного горения фото из космоса дают возможность представить масштабность случившегося бедствия вокруг Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. На смог и запах гари жаловались жители разных районов города.

Снимок 7 мая до пожаров вокруг Кургана
Снимок 7 мая до пожаров вокруг Кургана
Снимок 8 мая после пожаров вокруг Кургана
Снимок 8 мая после пожаров вокруг Кургана

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На снимках со спутника виден масштаб пожаров вокруг Кургана. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Зона горения на пожарах вблизи Кургана составила приблизительно 23 квадратных километра. Это в 2,4 раза больше площади озера Бездонное», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. По мнению Винштейна, площадь пожаров в шесть раз больше площади Заозерного микрорайона в Кургане. «А это больше площади 3221 футбольного поля», — подсчитал синоптик-любитель. На снимках со спутника хорошо видна разница между тем, как выглядели окрестности города до пожаров. После масштабного горения фото из космоса дают возможность представить масштабность случившегося бедствия вокруг Кургана. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. На смог и запах гари жаловались жители разных районов города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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