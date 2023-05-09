В Кургане проверят перевозчика после ДТП, в котором пострадали дети

10 мая 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Кургане проверят перевозчика после аварии с пострадавшими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральское управление Ространснадзора проведет внеплановую проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в telegram-канале управления. «Проведение внеплановой проверки ООО „Автопарк“, водитель которого совершил 28 апреля ДТП», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. Разрешение на внеплановую проверку было дано зампрокурора области Виталием Бондаревым. Ространснадзор проверит, соблюдало ли предприятие лицензионные требования, разберется в причинах совершения аварии. По результатам проверки в ведомстве примут решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отказался от маршрута, на котором произошло ДТП. Предприятие сослалось на нехватку водителей.

Уральское управление Ространснадзора проведет внеплановую проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в telegram-канале управления. «Проведение внеплановой проверки ООО „Автопарк“, водитель которого совершил 28 апреля ДТП», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. Разрешение на внеплановую проверку было дано зампрокурора области Виталием Бондаревым. Ространснадзор проверит, соблюдало ли предприятие лицензионные требования, разберется в причинах совершения аварии. По результатам проверки в ведомстве примут решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отказался от маршрута, на котором произошло ДТП. Предприятие сослалось на нехватку водителей.