09 мая 2023

В Кургане проверят перевозчика после ДТП, в котором пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пассажир, автобус, автобусный вокзал, ожидание автобуса
В Кургане проверят перевозчика после аварии с пострадавшими Фото:

Уральское управление Ространснадзора проведет внеплановую проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в telegram-канале управления.

«Проведение внеплановой проверки ООО „Автопарк“, водитель которого совершил 28 апреля ДТП», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали 10 человек, в том числе два ребенка.

Разрешение на внеплановую проверку было дано зампрокурора области Виталием Бондаревым. Ространснадзор проверит, соблюдало ли предприятие лицензионные требования, разберется в причинах совершения аварии. По результатам проверки в ведомстве примут решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отказался от маршрута, на котором произошло ДТП. Предприятие сослалось на нехватку водителей.

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Уральское управление Ространснадзора проведет внеплановую проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в telegram-канале управления. «Проведение внеплановой проверки ООО „Автопарк“, водитель которого совершил 28 апреля ДТП», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. Разрешение на внеплановую проверку было дано зампрокурора области Виталием Бондаревым. Ространснадзор проверит, соблюдало ли предприятие лицензионные требования, разберется в причинах совершения аварии. По результатам проверки в ведомстве примут решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отказался от маршрута, на котором произошло ДТП. Предприятие сослалось на нехватку водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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