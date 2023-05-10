В Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее

В Кургане с 15 мая приступят к ремонту теплосетей на улице Правды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 15 мая начнут ремонт тепловых сетей по улице Правды, после которого включать горячую воду будут быстрее. Информация об этом опубликована 10 мая на официальном сайте городской мэрии.

«Замена участка тепломагистрали повысит надежность и качество теплоснабжения. В дальнейшем это сократит сроки перерыва подачи горячего водоснабжения для жителей микрорайона Северный», — говорится в опубликованном сообщении. Заменят 976 метров сетей. Работы должны завершить до начала отопительного сезона.

Из-за работ движение транспорта на участке улицы Правды — от перекрестка Тургенева до улицы Кольцевая изменят. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев поручил подрядчику согласовать с городским ГИБДД схему движения.

Ранее URA.RU писало, что с 10 мая в более 700 домах Кургана отключили горячую воду. Это сделано в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Второй этап отключения ресурса затронет более 500 домов.