09 мая 2023

В Тюменской области зарегистрировали первые случаи смертельно опасной болезни

В Тюменской области двое человек заразились клещевым боррелиозом
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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, клещи, осторожно клещи
Обнаружив на себе клеща следует незамедлительно обратиться за медпомощью Фото:

Первые случаи заражения клещевым боррелиозом в 2023 году зарегистрированы в Тюменской области. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

«На 10 мая в Тюменской области зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Двое заболевших стали первыми в 2023 году. Еще неделю назад в Роспотребнадзоре отчитывались о том, что ни случаев боррелиоза, ни фактов заражения энцефалитом в регионе не наблюдалось.

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма при отсутствии должного лечения приводит к инвалидности или же смертельному исходу. Чем раньше зараженный обратиться за терапией, тем выше его шансы на излечение.

Исследовать клещей на боррелиоз в Тюмени можно в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и «Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии». Помощь при укусе клещей тюменцам окажут в приемнике областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54 А). В других муниципальных образованиях — в областных больницах.

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Первые случаи заражения клещевым боррелиозом в 2023 году зарегистрированы в Тюменской области. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор. «На 10 мая в Тюменской области зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Двое заболевших стали первыми в 2023 году. Еще неделю назад в Роспотребнадзоре отчитывались о том, что ни случаев боррелиоза, ни фактов заражения энцефалитом в регионе не наблюдалось. Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма при отсутствии должного лечения приводит к инвалидности или же смертельному исходу. Чем раньше зараженный обратиться за терапией, тем выше его шансы на излечение. Исследовать клещей на боррелиоз в Тюмени можно в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и «Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии». Помощь при укусе клещей тюменцам окажут в приемнике областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54 А). В других муниципальных образованиях — в областных больницах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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