В Тюменской области зарегистрировали первые случаи смертельно опасной болезни

В Тюменской области двое человек заразились клещевым боррелиозом

Обнаружив на себе клеща следует незамедлительно обратиться за медпомощью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые случаи заражения клещевым боррелиозом в 2023 году зарегистрированы в Тюменской области. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

«На 10 мая в Тюменской области зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Двое заболевших стали первыми в 2023 году. Еще неделю назад в Роспотребнадзоре отчитывались о том, что ни случаев боррелиоза, ни фактов заражения энцефалитом в регионе не наблюдалось.

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма при отсутствии должного лечения приводит к инвалидности или же смертельному исходу. Чем раньше зараженный обратиться за терапией, тем выше его шансы на излечение.

Исследовать клещей на боррелиоз в Тюмени можно в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и «Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии». Помощь при укусе клещей тюменцам окажут в приемнике областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54 А). В других муниципальных образованиях — в областных больницах.