10 мая 2023

Курганского водителя, сбившего насмерть ребенка в Заозерном, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Курганца, сбившего насмерть ребенка, отправили в колонию Фото:

Житель Кургана был признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Его приговорили к лишению свободы в колонии-поселении. О решении суда, рассматривавшего последствия аварии в Заозерном, рассказали в областной прокуратуре.

«Курганский городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве. Водитель в августе прошлого года сбил на перекрестке в Заозерном 10-летнего мальчика, который позже умер от травм в больнице.

Суд установил, что водитель выехал за стоп-линию перекрестка и продолжал движение на запрещающий сигнал светофора. Мальчик также начал пересекать улицу, не сходя с самоката, на красный сигнал светофора. Водитель пытался уйти от удара, но не сумел избежать наезда на ребенка.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортом на 2,5 года.

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Житель Кургана был признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Его приговорили к лишению свободы в колонии-поселении. О решении суда, рассматривавшего последствия аварии в Заозерном, рассказали в областной прокуратуре. «Курганский городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве. Водитель в августе прошлого года сбил на перекрестке в Заозерном 10-летнего мальчика, который позже умер от травм в больнице. Суд установил, что водитель выехал за стоп-линию перекрестка и продолжал движение на запрещающий сигнал светофора. Мальчик также начал пересекать улицу, не сходя с самоката, на красный сигнал светофора. Водитель пытался уйти от удара, но не сумел избежать наезда на ребенка. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортом на 2,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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