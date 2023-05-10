Курганского водителя, сбившего насмерть ребенка в Заозерном, отправили в колонию

11 мая 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Курганца, сбившего насмерть ребенка, отправили в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана был признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Его приговорили к лишению свободы в колонии-поселении. О решении суда, рассматривавшего последствия аварии в Заозерном, рассказали в областной прокуратуре. «Курганский городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве. Водитель в августе прошлого года сбил на перекрестке в Заозерном 10-летнего мальчика, который позже умер от травм в больнице. Суд установил, что водитель выехал за стоп-линию перекрестка и продолжал движение на запрещающий сигнал светофора. Мальчик также начал пересекать улицу, не сходя с самоката, на красный сигнал светофора. Водитель пытался уйти от удара, но не сумел избежать наезда на ребенка. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортом на 2,5 года.

Житель Кургана был признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Его приговорили к лишению свободы в колонии-поселении. О решении суда, рассматривавшего последствия аварии в Заозерном, рассказали в областной прокуратуре. «Курганский городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве. Водитель в августе прошлого года сбил на перекрестке в Заозерном 10-летнего мальчика, который позже умер от травм в больнице. Суд установил, что водитель выехал за стоп-линию перекрестка и продолжал движение на запрещающий сигнал светофора. Мальчик также начал пересекать улицу, не сходя с самоката, на красный сигнал светофора. Водитель пытался уйти от удара, но не сумел избежать наезда на ребенка. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортом на 2,5 года.