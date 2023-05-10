10 мая 2023

Курганец во время эвакуации из-за пожара обматерил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Выступление группы «Любэ». Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Полицейские пытались убедить мужчину эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителю Курганской области грозит лишение свободы за то, что он, сопротивляясь эвакуации во время пожаров, обматерил полицейского и угрожал ему. Данная информация была размещена 10 мая на сайте областного УМВД.

«Сотрудники полиции предприняли попытку убедить гражданина в необходимости покинуть помещение. Находящийся в состоянии опьянения хозяин дома продолжил оскорблять стражей порядка, а затем высказал угрозы применения физического насилия в отношении представителя власти», — указано в сообщении.

Эвакуация проходила 7 мая в поселке Березовский Белозерского муниципального округа. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ранее судимого жителя Курганской области обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

7 мая из-за масштабных пожаров в Кургане проходила эвакуация в микрорайоне Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. В регионе из-за пожаров был введен режим ЧС.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Курганской области грозит лишение свободы за то, что он, сопротивляясь эвакуации во время пожаров, обматерил полицейского и угрожал ему. Данная информация была размещена 10 мая на сайте областного УМВД. «Сотрудники полиции предприняли попытку убедить гражданина в необходимости покинуть помещение. Находящийся в состоянии опьянения хозяин дома продолжил оскорблять стражей порядка, а затем высказал угрозы применения физического насилия в отношении представителя власти», — указано в сообщении. Эвакуация проходила 7 мая в поселке Березовский Белозерского муниципального округа. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ранее судимого жителя Курганской области обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 7 мая из-за масштабных пожаров в Кургане проходила эвакуация в микрорайоне Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. В регионе из-за пожаров был введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...