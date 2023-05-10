Курганец во время эвакуации из-за пожара обматерил полицейского

11 мая 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Полицейские пытались убедить мужчину эвакуироваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жителю Курганской области грозит лишение свободы за то, что он, сопротивляясь эвакуации во время пожаров, обматерил полицейского и угрожал ему. Данная информация была размещена 10 мая на сайте областного УМВД. «Сотрудники полиции предприняли попытку убедить гражданина в необходимости покинуть помещение. Находящийся в состоянии опьянения хозяин дома продолжил оскорблять стражей порядка, а затем высказал угрозы применения физического насилия в отношении представителя власти», — указано в сообщении. Эвакуация проходила 7 мая в поселке Березовский Белозерского муниципального округа. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ранее судимого жителя Курганской области обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 7 мая из-за масштабных пожаров в Кургане проходила эвакуация в микрорайоне Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. В регионе из-за пожаров был введен режим ЧС.

Жителю Курганской области грозит лишение свободы за то, что он, сопротивляясь эвакуации во время пожаров, обматерил полицейского и угрожал ему. Данная информация была размещена 10 мая на сайте областного УМВД. «Сотрудники полиции предприняли попытку убедить гражданина в необходимости покинуть помещение. Находящийся в состоянии опьянения хозяин дома продолжил оскорблять стражей порядка, а затем высказал угрозы применения физического насилия в отношении представителя власти», — указано в сообщении. Эвакуация проходила 7 мая в поселке Березовский Белозерского муниципального округа. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ранее судимого жителя Курганской области обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 7 мая из-за масштабных пожаров в Кургане проходила эвакуация в микрорайоне Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. В регионе из-за пожаров был введен режим ЧС.