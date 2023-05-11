Чиновнику из ЯНАО прочат пост мэра в Крыму. Инсайд

Экс-замглавы из ЯНАО Скороходову прочат пост главы города в Крыму

12 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Скороходов перешел на госслужбу в Крым из Пуровского района ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-замглавы Пуровского района ЯНАО Кириллу Скороходову прочат пост мэра в Крыму в городе Судак. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Есть вероятность, что Скороходов займет пост главы Судака после ухода нынешнего мэра Константина Подсевалова на пенсию. Говорят, повышение он может получить за заслуги в ДНР, где он курировал строительство», — сообщил источник. В мэрию Судака агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Кирилл Скороходов занимает должность первого заместителя главы и курирует сферы культуры, молодежной политики, образования. С прошлого места работы — администрации Пуровского района ЯНАО — чиновник ушел в марте.

Экс-замглавы Пуровского района ЯНАО Кириллу Скороходову прочат пост мэра в Крыму в городе Судак. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Есть вероятность, что Скороходов займет пост главы Судака после ухода нынешнего мэра Константина Подсевалова на пенсию. Говорят, повышение он может получить за заслуги в ДНР, где он курировал строительство», — сообщил источник. В мэрию Судака агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Кирилл Скороходов занимает должность первого заместителя главы и курирует сферы культуры, молодежной политики, образования. С прошлого места работы — администрации Пуровского района ЯНАО — чиновник ушел в марте.