11 мая 2023
10 мая 2023

Чиновнику из ЯНАО прочат пост мэра в Крыму. Инсайд

Экс-замглавы из ЯНАО Скороходову прочат пост главы города в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, бюджет, решение, лобби, законы
Скороходов перешел на госслужбу в Крым из Пуровского района ЯНАО Фото:

Экс-замглавы Пуровского района ЯНАО Кириллу Скороходову прочат пост мэра в Крыму в городе Судак. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Есть вероятность, что Скороходов займет пост главы Судака после ухода нынешнего мэра Константина Подсевалова на пенсию. Говорят, повышение он может получить за заслуги в ДНР, где он курировал строительство», — сообщил источник. В мэрию Судака агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Сейчас Кирилл Скороходов занимает должность первого заместителя главы и курирует сферы культуры, молодежной политики, образования. С прошлого места работы — администрации Пуровского района ЯНАО — чиновник ушел в марте.

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Экс-замглавы Пуровского района ЯНАО Кириллу Скороходову прочат пост мэра в Крыму в городе Судак. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Есть вероятность, что Скороходов займет пост главы Судака после ухода нынешнего мэра Константина Подсевалова на пенсию. Говорят, повышение он может получить за заслуги в ДНР, где он курировал строительство», — сообщил источник. В мэрию Судака агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Кирилл Скороходов занимает должность первого заместителя главы и курирует сферы культуры, молодежной политики, образования. С прошлого места работы — администрации Пуровского района ЯНАО — чиновник ушел в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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