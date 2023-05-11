Экс-замглавы Пуровского района ЯНАО Кириллу Скороходову прочат пост мэра в Крыму в городе Судак. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Есть вероятность, что Скороходов займет пост главы Судака после ухода нынешнего мэра Константина Подсевалова на пенсию. Говорят, повышение он может получить за заслуги в ДНР, где он курировал строительство», — сообщил источник. В мэрию Судака агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Сейчас Кирилл Скороходов занимает должность первого заместителя главы и курирует сферы культуры, молодежной политики, образования. С прошлого места работы — администрации Пуровского района ЯНАО — чиновник ушел в марте.
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