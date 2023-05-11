Тюменец убил трехмесячную дочь. Фото

12 мая 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

42-летний тюменец получил 20 лет колонии строго режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюмени получил 20 лет колонии строгого режима за убийство своей трехмесячной дочери. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Тюменской области. «Он признан виновным по пп. „в“, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев», — указано в сообщении пресс-службы судов. Как установило следствие, 20 октября 2022 года пьяный мужчина во время застолья сначала избил кулаками и металлической трубой свою сожительницу, а затем напал на их общего трехмесячного ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Женщине удалось выжить. Ранее агентство писало о том, что в ночь на 21 октября 2022 года 41-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою супругу и четырехмесячную дочь. Через несколько дней он дал признательные показания и был отправлен на время следствия в СИЗО. Тюменец избил сожительницу и убил собственную дочь Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Житель Тюмени получил 20 лет колонии строгого режима за убийство своей трехмесячной дочери. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Тюменской области. «Он признан виновным по пп. „в“, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев», — указано в сообщении пресс-службы судов. Как установило следствие, 20 октября 2022 года пьяный мужчина во время застолья сначала избил кулаками и металлической трубой свою сожительницу, а затем напал на их общего трехмесячного ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Женщине удалось выжить. Ранее агентство писало о том, что в ночь на 21 октября 2022 года 41-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою супругу и четырехмесячную дочь. Через несколько дней он дал признательные показания и был отправлен на время следствия в СИЗО.