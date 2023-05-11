Мэрия Кургана не потратила все деньги, которые должны были пойти на защиту от пожаров

12 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Курганская мэрия не израсходовала 65% средств, которые должны были пойти на безопасность от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганские чиновники не полностью израсходовали средства на предотвращение пожаров. Деньги на противопожарные мероприятия были запланированы на 2022 год. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Как оказалось, чиновникам удалось сэкономить в том числе и на пожарной безопасности. По статье расходов на защиту населения от ЧС и пожарной безопасности экономия составила 3 млн 600 тысяч рублей (из запланированных 40 млн). Муниципальная программа пожарной безопасности учреждений выполнена всего лишь на 35% от плановой суммы (604 тысячи)», — рассказал URA.RU Камшилов. Также эта информация размещена в открытых источниках, в постановлении главы города об исполнении бюджета на 2022 год. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Кургана 7 мая начались масштабные пожары. Жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино и Малое Чаусово пришлось эвакуировать. Пострадавших отправили в пункты временного размещения. В регион приехал министр МЧС Куренков и пообщался с погорельцами.

Курганские чиновники не полностью израсходовали средства на предотвращение пожаров. Деньги на противопожарные мероприятия были запланированы на 2022 год. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Как оказалось, чиновникам удалось сэкономить в том числе и на пожарной безопасности. По статье расходов на защиту населения от ЧС и пожарной безопасности экономия составила 3 млн 600 тысяч рублей (из запланированных 40 млн). Муниципальная программа пожарной безопасности учреждений выполнена всего лишь на 35% от плановой суммы (604 тысячи)», — рассказал URA.RU Камшилов. Также эта информация размещена в открытых источниках, в постановлении главы города об исполнении бюджета на 2022 год. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Кургана 7 мая начались масштабные пожары. Жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино и Малое Чаусово пришлось эвакуировать. Пострадавших отправили в пункты временного размещения. В регион приехал министр МЧС Куренков и пообщался с погорельцами.