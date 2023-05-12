Москвичи поставили памятник именитому потомку в Курганской области. Фото

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Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище, крест могильный
На Шадринском кладбище появился памятник первому городскому голове Фото:

В Шадринске Курганской области московские потомки поставили памятник бывшему городскому голове и купцу 1-й гильдии Ампилию Ушкову. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Проект мемориального комплекса из гранита разработали в столице. В центре архитектурной композиции — камень с фотографией семьи Ушковых и памятной надписью, рядом колонна с бюстом купца. В 2021 году родные известного шадринца познакомились с местом проживания своего рода, посетили местный архив и дома, принадлежащие их семье на Урале до революции», — написано в посте.

Точное место захоронения Ушкова установил по старым фотографиям краевед Валерий Мурзин. Позже он предложил потомкам установить мемориал.

Ампилий Ушков был головой, депутатом городской думы и почетным гражанинином Шадринска. Он занимался разведением лошадей и во время Первой Мировой войны, был председателем комиссии по мобилизации лошадей в армию.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли захоронение купца и городского главы Ампилия Гаврииловича Ушкова. Потомки сами обратились к местному краеведу с просьбой о помощи места захоронения.

В Шадринске сохранилось несколько домов, которые принадлежали в прошлом семье Ушкова
В Шадринске сохранилось несколько домов, которые принадлежали в прошлом семье Ушкова
Фото:

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В Шадринске Курганской области московские потомки поставили памятник бывшему городскому голове и купцу 1-й гильдии Ампилию Ушкову. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в группе социальной сети «ВКонтакте». «Проект мемориального комплекса из гранита разработали в столице. В центре архитектурной композиции — камень с фотографией семьи Ушковых и памятной надписью, рядом колонна с бюстом купца. В 2021 году родные известного шадринца познакомились с местом проживания своего рода, посетили местный архив и дома, принадлежащие их семье на Урале до революции», — написано в посте. Точное место захоронения Ушкова установил по старым фотографиям краевед Валерий Мурзин. Позже он предложил потомкам установить мемориал. Ампилий Ушков был головой, депутатом городской думы и почетным гражанинином Шадринска. Он занимался разведением лошадей и во время Первой Мировой войны, был председателем комиссии по мобилизации лошадей в армию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли захоронение купца и городского главы Ампилия Гаврииловича Ушкова. Потомки сами обратились к местному краеведу с просьбой о помощи места захоронения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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