Москвичи поставили памятник именитому потомку в Курганской области. Фото

12 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

На Шадринском кладбище появился памятник первому городскому голове Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Шадринске Курганской области московские потомки поставили памятник бывшему городскому голове и купцу 1-й гильдии Ампилию Ушкову. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в группе социальной сети «ВКонтакте». «Проект мемориального комплекса из гранита разработали в столице. В центре архитектурной композиции — камень с фотографией семьи Ушковых и памятной надписью, рядом колонна с бюстом купца. В 2021 году родные известного шадринца познакомились с местом проживания своего рода, посетили местный архив и дома, принадлежащие их семье на Урале до революции», — написано в посте. Точное место захоронения Ушкова установил по старым фотографиям краевед Валерий Мурзин. Позже он предложил потомкам установить мемориал. Ампилий Ушков был головой, депутатом городской думы и почетным гражанинином Шадринска. Он занимался разведением лошадей и во время Первой Мировой войны, был председателем комиссии по мобилизации лошадей в армию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли захоронение купца и городского главы Ампилия Гаврииловича Ушкова. Потомки сами обратились к местному краеведу с просьбой о помощи места захоронения. В Шадринске сохранилось несколько домов, которые принадлежали в прошлом семье Ушкова Фото: группа «ВКонтакте» «Администрация города Шадринска»

В Шадринске Курганской области московские потомки поставили памятник бывшему городскому голове и купцу 1-й гильдии Ампилию Ушкову. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в группе социальной сети «ВКонтакте». «Проект мемориального комплекса из гранита разработали в столице. В центре архитектурной композиции — камень с фотографией семьи Ушковых и памятной надписью, рядом колонна с бюстом купца. В 2021 году родные известного шадринца познакомились с местом проживания своего рода, посетили местный архив и дома, принадлежащие их семье на Урале до революции», — написано в посте. Точное место захоронения Ушкова установил по старым фотографиям краевед Валерий Мурзин. Позже он предложил потомкам установить мемориал. Ампилий Ушков был головой, депутатом городской думы и почетным гражанинином Шадринска. Он занимался разведением лошадей и во время Первой Мировой войны, был председателем комиссии по мобилизации лошадей в армию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли захоронение купца и городского главы Ампилия Гаврииловича Ушкова. Потомки сами обратились к местному краеведу с просьбой о помощи места захоронения.