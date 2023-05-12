Курганский прокурор пообещал погорельцам помочь с автобусами

13 мая 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Прокурор пообещал помочь с удлинением маршрута автобуса до лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Прокурор Курганской области Андрей Назаров пообещал пострадавшим от пожаров, которые живут в пункте временного размещения в детском лагере имени Островского, что поможет им с продлением автобусного маршрута. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Граждане обратились к прокурору области за помощью в организации автобусного маршрута до лагеря. Прокурор Кургана проработает совместно с органами власти удлинение маршрута городского транспорта», — сообщается в ведомстве. Ранее сообщалось, что Назаров проверит работу мобильных приемных. Туда могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров. На данный момент в области работает 13 таких приемных пунктов.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров пообещал пострадавшим от пожаров, которые живут в пункте временного размещения в детском лагере имени Островского, что поможет им с продлением автобусного маршрута. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Граждане обратились к прокурору области за помощью в организации автобусного маршрута до лагеря. Прокурор Кургана проработает совместно с органами власти удлинение маршрута городского транспорта», — сообщается в ведомстве. Ранее сообщалось, что Назаров проверит работу мобильных приемных. Туда могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров. На данный момент в области работает 13 таких приемных пунктов.