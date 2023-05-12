Курганский прокурор пообещал погорельцам помочь с автобусами

Прокурор Курганской области Андрей Назаров пообещал пострадавшим от пожаров, которые живут в пункте временного размещения в детском лагере имени Островского, что поможет им с продлением автобусного маршрута. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
«Граждане обратились к прокурору области за помощью в организации автобусного маршрута до лагеря. Прокурор Кургана проработает совместно с органами власти удлинение маршрута городского транспорта», — сообщается в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Назаров проверит работу мобильных приемных. Туда могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров. На данный момент в области работает 13 таких приемных пунктов.
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