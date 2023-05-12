12 мая 2023

Курганский прокурор пообещал погорельцам помочь с автобусами

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, эвакуация, пожар, тушение, автобус
Прокурор пообещал помочь с удлинением маршрута автобуса до лагеря Фото:
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров пообещал пострадавшим от пожаров, которые живут в пункте временного размещения в детском лагере имени Островского, что поможет им с продлением автобусного маршрута. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Граждане обратились к прокурору области за помощью в организации автобусного маршрута до лагеря. Прокурор Кургана проработает совместно с органами власти удлинение маршрута городского транспорта», — сообщается в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Назаров проверит работу мобильных приемных. Туда могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров. На данный момент в области работает 13 таких приемных пунктов.

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Прокурор Курганской области Андрей Назаров пообещал пострадавшим от пожаров, которые живут в пункте временного размещения в детском лагере имени Островского, что поможет им с продлением автобусного маршрута. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Граждане обратились к прокурору области за помощью в организации автобусного маршрута до лагеря. Прокурор Кургана проработает совместно с органами власти удлинение маршрута городского транспорта», — сообщается в ведомстве. Ранее сообщалось, что Назаров проверит работу мобильных приемных. Туда могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров. На данный момент в области работает 13 таких приемных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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